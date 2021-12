Gelecek Partisi tarafından düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı’nda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Uyuşturucu ile ilgili ailelerimizden her gün talep geliyor. Anlattıkları karşısında insan olarak gece uykularımız kaçıyor” dedi.

Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı’nda konuşan bağımlı annesi Duru Özlü, “Bağımlının işi yok zor fakat ailenin de işi yadsınamayacak kadar zor. Kendi elinizle yetiştirdiğiniz çocuklarınız yavaş yavaş ölüyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz” diye konuştu.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından ortaklaşa ‘Anneler Konuşuyor Uyuşturucu İle Mücadele Çalıştayı’ düzenlendi. Yenimahalle’deki Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda ilki gerçekleştirilençalıştaya Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasi partilerin temsilcileri, madde bağımlısı olan çocukların anneleri ile çok sayıda davetli katıldı.

“TALİMATLARIMIN HEPSİ UYGULANMADI”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programda yaptığı konuşmada Başbakanlığı döneminde uyuşturucu ile mücadeleye önem verdiğini ve bu konuda hayata geçirdiği çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde uyuşturucuyla mücadele konusunda verdiği talimatların kimisinin uygulandığını, kimisinin ise uygulanamadığını anlattı. Tekrar iktidara gelmesi halinde uyuşturucuyla mücadeleye daha fazla ağırlık vereceğini aktaran Davutoğlu, uyuşturucuyla mücadele konusunda uygulayacağı 10 başlıkla ilgili bilgiler verdi.

ACILI ANNELERE SÖZ VERDİ

Uyuşturucu ile mücadelede sivrisinekleri öldürmek değil bataklığı kurutmak için mücadele edeceklerinin sözünü veren Davutoğlu, “Küresel bir sorunla karşı karşıyayız, o zaman adım adım üzerine gitmek ve her bir aşamada hepsiyle mücadele edecek bir dirayet göstermek lazım. Size söz veriyorum değerli anneler, milletin teveccühü ile iktidar nasip olursa bütün o zehir tacirlerinin yollarını, erişim kanallarını tek tek yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“UYKULARIM KAÇIYOR”

Çalıştaya ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yerel bir yönetici olarak uyuşturucu ile ilgili ailelerimizden her gün talep geliyor. Yani inanın söylediklerinde, anlattıklarında insan olarak gece uykularımız kaçıyor. Benim bölgemde AMATEM var. Ailelerden öyle sözler işitiyorum ki; AMATEM’de bile uyuşturucu satıldığını anlatıyorlar. Bana gelen aileleri incelediğimde özellikle eşlerin ayrıldığı ailelerde daha çok var. Yani anne baba kavgasında, evdeki huzursuzluktan çocuğun strese girip bu işe buluştuğuna dair önemli bulgular var” dedi.

“ÇÖZÜM İÇİN CİDDİ BÜTÇE AYRILMALI”

Uyuşturucu ile mücadelede Yenimahalle emniyeti ile birlikte uyum ile çalıştıklarını anlatan Yaşar şunları söyledi: “Türkiye’de uyuşturucu kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun eğitimini veremediğimiz müddetçe, aileler çocuklarına sahip çıkamadığı müddetçe, kontrol altında belli yaşlarda tutamadıkları müddetçe bu sorunu aşmamız mümkün değil. Bu konuya devletin genel bütçesinden de yerel yöneticiler de bu konuya ciddi kaynak ayırmak, bu çocukları kurtarmak bu ülkeye görevimiz olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ”

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için ‘Anneler Konuşuyor Uyuşturucu İle Mücadele Çalıştayı’adlı bir program düzenlediklerini anlattı. Özdağ, “Genel Merkezimize 13 anne geldi, bizimle görüşmek istedi. Bir trajediyle karşı karşıya kaldığımızı anladım. O anneler farkındalık oluşturmak istediklerini bize söylediler. Çocuklarının dram ve trajedilerini anlattılar. Aynı zamanda çaresizliklerini dile getirdiler. İnanıyorum ki bu çalıştay bir farkındalık oluşturacaktır. Bir yandan partiler harekete geçecek, bir diğer yandan sivil toplum kuruluşları harekete geçecek. En önemlisi Hükümete çağrıda bulunacağız” dedi.

ANNELER YAŞADIKLARI ACILARI ANLATTI

Çalıştayda, çocukları madde bağımlısı olan ve evlatlarını bu zehirden kurtarmaya çalışan, bu süreç içerisinde büyük mücadeleler veren anneler de konuştu. Anneler, yaşadıkları zor süreçler hakkında bilgiler vererek uyuşturucu ile mücadele konusuna daha ağırlık verilmesini talep etti. Anneler, tedavi sürecinde sorunlarla karşılaştıklarını anlatarak, Hükümetten bu konuda destek istedi.

AİLELER DAHA ÇIKMAZDA

Bağımlı annesi olan Duru Özlü programda şunları söyledi: “(Çocuklarınız) Bugün kanser olsa götürüyorsunuz ilaç kullanıyorsunuz, belki bir çözüm yolu buluyorsunuz veya sonu ölümle neticeleniyor; ama biz bunla beraber çocuklarımızla beraber tsunami gibi çekiyor bataklık gibi. Elinizi anne olarak uzatmaya çalışıyorsunuz fakat sizi de çekiyor sürecin, ıstırabın içerisine. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki şiddete maruz kalıyorsunuz, oğlunuzun, kızınızın her gün her gün ölüme gidişini, madde içişini izliyorsunuz elinizden hiçbir şey gelmiyor ve bu sizi daha hasta ediyor. Bağımlının işi çok zor fakat ailenin de işi yadsınamayacak kadar zor. Aile burada daha çıkmazda. Kendi elinizle yetiştirdiğiniz ve iyiliğini istediğiniz çocuklarınız her gün yavaş yavaş ölüyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA