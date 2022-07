Uzay Hakkında Bilinmeyen 17 İlginç Gerçek!

1. Yaklaşık olarak 13000 yıl sonra Kuzey Yıldızı şu anki Polaris'ten Vega'ya geçecek. 13000 yıl sonra ise tekrar Polaris'e geçecek.

Bunun nedeni ise Dünya'nın ekseninin hareket etmesi ve zamanla ufak değişimlere uğraması. 13000 yıl ise Kuzey Yıldızı'nı bile değiştirmeye yeterli.

2. Nötron yıldızları saniyede 60 ila 600 kez dönebilirler.

Daha iyi anlaşılması için şunu söyleyebiliriz ki, Nötron yıldızları Dünya'nın yaklaşık 150 katı büyüklüğündedir. Dünya ise saatte yaklaşık 1600 kilometre hızla döner ve bir dönüşü tamamlaması 24 saatini alır.

3. Uzay sessizdir çünkü ses dalgaları hareket etmek için bir şeylerin üzerinden gitmeye ihtiyaç duyarlar. Uzay ise neredeyse boştur.

4. Anakin Skywalker henüz küçük bir çocukken bütün yıldızları ziyaret etmek istemişti. Oysa bu imkansızdır!

Şu an uzayda 70 sekstilyon ya da 70,000 milyon milyon milyon yıldız olduğu düşünülüyor.

5. Dünyaya bir saatte vuran güneş enerjisi bir yılda kullandığımızdan daha fazladır. Çıkarın güneş panellerini!

Güneşten her yıl yaklaşık 98.9 gigavat enerji üretiyoruz fakat bu enerji yıllık enerji kullanımımızın sadece %0.7'sini oluşturuyor.

6. Astronotların Ay yüzeyinde bıraktığı ayak izleri uzun süre orada kalacak. Hatta erozyon tarafından silinip gitmeden önce başka astronotlar tarafından silinebilirler bile.

Ay'da atmosfer bulunmamasından dolayı deneyimlediği tek erozyon mikro meteoritlerin (ve muhtemelen büyük olanların da) birbirine vurması ile gerçekleşir. Bu yüzden de bu ayak izlerinin daha 100 milyon yıl boyunca kalacağı tahmin edilmektedir.

7. Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzundur.

Gezegen o kadar yavaş döner ki tek dönüşün tamamlanması yaklaşık 243 Dünya günü sürerken güneş etrafındaki dönüşünü tamamlaması yaklaşık 226 Dünya günü sürer.

8. "Soğuk birleşme" ismi verilen bir olaya göre eğer iki metal uzay boşluğunda birbirine dokunursa birleşirler ve kalıcı olarak birbirlerine yapışırlar.

Bunun nedeni dokunduklarında iki metalin atımlarının arasında (Dünya'dakinin aksine) hiçbir şey olmamasıdır. Bu yüzden tek bir katı madde oluşturmak üzere birleşirler.

Bunu su dolu bir kaba bir bardak su dökmek gibi düşünebilirsiniz. Döktüğünüzde hepsi aynı su olur. Fakat kabın içine suyu dökmek yerine şişe dolusu suyu öylece atsaydınız iki su plastik tarafından ayrılırdı.

9. Güneş sistemimizdeki en büyük asteroit Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan Ceres'tir.

Bu asteroidin çapı yaklaşık 956 kilometredir ve kuşağın kitlesinin yaklaşık üçte birini oluşturur. Bu tıpkı Hindistan'ın uzayda uçması gibi bir şeydir.

10. Güneşimiz o kadar yoğundur ki güneş sistemimizdeki kitlelerin yaklaşık %99'una tekabül eder.

11. Satürn'ün 62 tane uydusu vardır fakat içlerinden biri olan İapetus daha çok dikkat çeker.

Bunun nedeni İapetus'un iki renkli olmasıdır ve bir tarafı diğerinden çok çok daha koyu renklidir. Bu renk farkının nedeni ise Satürn'ün halkasının hemen dışında bulunduğu için sürekli olarak aynı kısma darbeler almasıdır.

Ayrıca güneş sistemimizdeki böyle görünen tek uydudur.

12. Jüpiter'in büyük Kırmızı Lekesi küçülmektedir.

Gezegendeki bu devasa fırtınaya önceleri 3 Dünya sığabilirken şimdilerde sadece 1 Dünya sığabiliyor.

13. Dünya'da olduğu gibi ayaklarınızı kullanmayacağınız için, uzaydayken ayaklarınız yumuşar ve kolayca soyulmaya başlar.

Bu yüzden astronotlara çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarırken dikkatli olmaları, ölü derilerin etrafta uçuşmasını önlemeleri öğretilir.

14. Güneş sistemimizin dışında teyit edilmiş yaklaşık 1800 gezegen bulunur. 3000 adet gezegen ise teyit edilmeyi beklemektedir.

Bu gezegenlerin çoğu sıcak gaz devleridir.

15. Uzayda yeterince zaman geçirirseniz boyunuz uzar.

Bunun nedeni sizi omurganızdan yere çeken bir yer çekiminin bulunmamasıdır. Bu yüzden yer çekimsiz alanda geçirdiği zaman ile düzleşir.

16. Dünya ile uzayı ayıran çizgiye Karman Çizgisi denir ve yerden yaklaşık 100 kilometre yukarıdadır.

17. Apollo 11'in mürettebatının hayat sigortası yoktu, çünkü uzay gemisi kaynaklı ölümler sigorta kapsamında değildi. Yani evlerine dönmeselerdi aileleri beş parasız kalabilirdi.

Bu yüzden her biri görevin başlama günü olan 16 Temmuz 1969'da kendi fotoğraflarını imzalayıp damgalamışlardı. Bir şey olması durumunda bu fotoğraflar satılarak ailelerine finansal anlamda yardım sağlanacaktı.