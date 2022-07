'Vatandaş çözümü bizde arıyor'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını kaydederek, “Her vatandaşımızın davetine katıldık. Bize ulaşan her eli sıktık. Vatandaşlarımız çözümü yine bizde arıyor. Motivasyonumuzda en ufak bir eksilme yok” dedi.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı Haziran ayı il danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Büyük bir kalabalık ile Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya çok sayıda partili ve milletvekillerinin yanı sıra birçok belediye başkanı katıldı. Toplantıda üye çalışmalarında dereceye giren ilçe başkanlıklarına ödül töreni düzenlendi.

ÇOK GÜZEL İZLER BIRAKTIK

Haziran ayında ve geçtiğimiz günlerde yaptıklarını anlatan Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Bugüne kadar teşkilat olarak, Ankara da güzel başkentimiz için ne yaparız diye birlikte planlar yaptık. 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ramazan ayı boyunca esnaf ve ev ziyaretleri yaparak milletimizle bir arada olma mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Çok güzel izler bıraktık. Çok güzel dostluklar kazandık. Katıldığımız her programda çok güzle izler bıraktık. Her programda çalışmalarını ortaya koyan siz değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ ÇÖZÜMÜ YİNE BİZDE ARIYOR

Özcan, “Her vatandaşımızın davetine katıldık. Bize ulaşan her eli sıktık. Yine çareyi çözümü bizde arayan her vatandaşımızın sesine kulak vermek ve sayın cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek için her ilçemizi karış karış geziyoruz. Esnafımıza misafir oluyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlar her daim başımızın tacı. Engelli kardeşlerimizin hep yanında oluyoruz. Başkentimizin güçlenmesi gelişmesi için iş birliği yaptığımız hemşeri derneklerimiz ve STK’larla istişare etmekten mutlu oluyoruz” dedi.

REKOR KIRIYORUZ

Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Hepimizin ortak hayali ortak geleceği elbette ki 2023 yılında güçlü Türkiye. Bu yolda yorulmadan motivasyonumuzda en ufak bir eksilme olmadan ve hiçbir vatandaşımızı ihmal etmeden çalışarak gölünleler yine kazanmak düşer. Vatandaşlarımız yine çözümü bizde arıyor. O nedenle Ankara il ve bütün teşkilatlarıyla beraber çalışmalarla rekor kırıyor her geçen gün büyüyor. Vatandaşlarımızın hayır duasını almak ve işlerini çözmek boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa