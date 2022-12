Yarının ustaları çıraklar meslek erbablarıyla tanıştı

Mobilya sektörünün çıraklarını ve ustalarını bir araya getiren ‘1. ANKAMOB Usta-Çırak Buluşması’ yapıldı. ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, “Yarının ustaları çıraklarımızı meslek erbablarıyla tanıştırarak, kendilerini geliştirmelerini sağladık" dedi.

Ankara’nın mobilya üretim merkezi olan Siteler mobilya esnafı, düzenlenen toplantıda çıraklarıyla bir araya geldi. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı ve Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı tarafından düzenlenen ‘1. ANKAMOB Usta-Çırak Buluşması’ Altındağ Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yarının ustaları olan çırakların ustaları ile bir araya geldiği toplantıda öğrencilerin mesleğe daha çok sarılması ve meslek erbaplarıyla tanışıp kendilerini geliştirmeleri amaçlandı. Toplantıya Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, Siteler Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Karaziyan, Ahmet Yesevi Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Şimşek ve çok sayıda esnaf ve öğrenci katıldı.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan ANKAMOB Başkanı Taklacı, “Amacımız öğrencilerin bizlerle ve ustalarıyla tanışması ve mesleğe daha çok bağlamasını sağlamamız. İlk defa düzenlediğimiz bir program. Öğrencilerimize gelişen mesleğimizi anlatarak bu mesleğin geleceğin mesleği olduğunu ve ilerleyen süreçte de hem ihracat bakımından hem iç pazar bakımından altın çağını yaşayacağını anlatıyoruz. El emeği zanaatlarının çok önemli olduğunu ve bu mesleği artılarla donattığı halde gayet güzel yerlere gelebileceğini gösteriyoruz” dedi.

“BUGÜNÜN ÇIRAKLARI YARININ USTALARIDIR”

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Taklacı; “Bugünün çırakları yarın belki yanlarında 100 kişi 500 kişi çalıştırabileceği bir işletme kurabilir. Biz çıraklarımıza ellerindeki zanaatın kıymetini göstererek anlatıyoruz. Bu çıraklık okullarıyla mesleğimizin geleceğini kurtararak meslekteki yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermeye amaçlıyoruz. Biz bu sektörde yüzde 98 yerli sermaye ile yapıyoruz. İhracatımız da gelen dövizin neredeyse tamamı ülkemize kalıyor. Bu meslek ülke ekonomisine ve insanlarımıza çok faydalı meslektir. Bunları yapabilmek için üretmek gerekir. Bugün buradaki öğrencilerimiz üretecek bizde kurumlar olarak onların ürettiğini dış ve iç pazar yolları açarak satmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“BEREKETLİ BİR MESLEĞİMİZ VAR”

Başkan Taklacı: “Bizler esnaf ve zanaatkârlar olarak her zaman siz öğrencilerin yanında olacağız. Bizlerde öğrencilerimizin geldiği yerlerden geldik. Bizlerde sitelerin tozunu, toprağını yutmuş insanlarız. Bizlerde öğrenciler gibi sitelerin iki bina arasında büyüdük. Mobilyacılık bereketli bir meslektir. Mobilyacılık Ahi Evran Hazretlerinin gösterdiği yolda giden helal meslektir. Onun için bu meslekte zaman içinde her şeyin sahibi olursunuz. Bugün siteler esnafına baktığınızda hiç ummadığı yere gelen, hiç ummadığı paraları kazanan arkadaşlarımız var. Onun için sizlerde doğru yoldan hiç ayrılmayın. Devamlı düzgün, doğru esnaf ve insan olun. Eğri adam her zaman kaybeder bunu unutmayın. Hiçbir zaman eğilmeyin, her zaman helale yönelin ve mesleğinize sahip çıkın. Zor bir meslektir ama yediğiniz ekmekten keyif alırsınız” şeklinde konuştu.

“BAŞARI İÇİN GAYRET GEREKİR”

Başkan Taklacı’nın ardından konuşmaya başlayan Siteler Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Karaziyan ise şunları dedi: “Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararlar meslek liselerinde öğrenci sayısının artmasını sağlamıştır. Bu sayı sanayinin eleman ihtiyacını karşılayarak büyük bir ivme gerçekleştirmiştir. Bu olumlu artış hem sanayinin iş gücünün sağlanması hem öğrencilerimizin meslek edinmesini sağlaması hem de işsizliğin azaltılması açısından son derece önemli katkılar sunmaktadır. Bu çerçevede özellikle son yıllarda alınan kararla mesleki eğitim programına kayıtlı olan öğrencilerimizin diğer öğrencilere olan avantajı son derece artmış ve öne çıkmıştır. Mesleki eğitim programlarında kayıtlı olan öğrencilerimiz hem mesleki eğitimlerini alırken, hem de kendilerini en iyi şekilde hazırlamaları için emek ve gayret sarf etmeleri gerekmektedir. İşin çoğu sevgili öğrencilerimize düşmektedir. Çünkü bizler gerek eğitimciler olarak, gerek sanayiciler olarak gerek de kamuda bulunan bütün yöneticiler olarak kendilerine her türlü desteği vermekte kararlıyız. Bu etkinliklerin sürekli kılınmasını ve bundan sonra da bu etkinliklere devam edilmesini diliyorum.”

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Usta ve çırakların bir araya geldiği toplantı da konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Çok kıymetli ve anlamlı bir programda birlikteyiz. Sitelerin bütün önemli paydaşları bu program ile buluşmuş oldu. Öğrencilerimizin iyi yetişmesi için bu platformlar çok önemli. Öğrencilerin bir taraftan eğitimlerini sürdürürken diğer taraftan pratikte, sahada, Siteler ’de ustalarımızla birlikte çalışmalarını sürdürmeleri oldukça önemlidir. Bu çalışmaların istihdam sağlanması için elverişli ve önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz de belediye olarak çıraklarımıza, öğrencilerimize destek vermek ve gelişmelerini sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Son olarak bu mesleğin önemli bir meslek olduğunu siz gençlerin kesinlikle bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“ALTINDAĞ’DA 5 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR”

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ise; “Usta ve çırakların bir araya geldiği bu çalışma çok değerli bir çalışma. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız bu işe çok önem veriyor. Bugüne kadar meslek liseleri hep sözde kaldı ama şu an açık bir şekilde söylüyoruz. Eskiden meslek liselerinde okuyan öğrenci sayısı 50 kişiyi geçmezdi. Şu an Altındağ’da 5 bin öğrencimiz var. Bu sayı bu alanda büyük bir mesafe kat ettiğimizi gösteriyor” dedi.

“DÜRÜST OLMAK MÜŞTERİ GETİRİR”

Usta Cevdet Sezer, “Bizler işyerlerimizde çırak ve ustanın nasıl yetiştiğini anlatıyoruz. Tabiri caizse bizler mercimekten yetiştik. Ben hem çıraklık hem kalfalık hem de ustalık yapıyorum. Mesleğinize sahip çıkın ve dürüst olun. Bu meslek çok zengin bir meslektir. Dürüst olmak müşteriyi de getirir. Meslek ve mobilya olmazsa bu salonların ve evlerin içi boş kalır” şeklinde konuştu.

“MESLEĞE SARILIN”

İşveren Şaban Gencer ise şu sözleri kullandı: “Hem alaylı hem de mektepli bir kişiyim. Küçüklüğümden beri Siteler’i hiç terk etmedim. Siteler ’in çok sağlam bir ekonomik alt yapısı var. Bu mesleğe çok dikkatli sarılmanızı öneriyoruz. Buradan aldığınız ya da alacağınız belgeler geleceğiniz ve geleceğimizdir.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-