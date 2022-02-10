YHT’de Yaşadığım Mağduriyet

23 yıldır yaşam sürdüğüm Dünya’da, yaptığım en saçma yolculuğun adı YHT olmamalıydı. Ki zaten bende hayatımın en saçma yolculuğunun adının YHT olabileceğini hiç düşünmemiştim…

Yaşanan olayı aynen özetliyorum;

1 Şubat 2022 tarihinde eşimin ailesini ziyaret etmek adına; hareket saati 07:33 olan Eryaman YHT – İstanbul (Söğütlüçeşme) güzergahında sefer gerçekleştirecek olan YHT’nin ekonomi sınıfı vagonundan 2 kişilik koltuk satın aldım.

Sefer saatine 24 saatten çok az bir süre kala TCDD’nin 444 82 33 Çağrı Merkezini aradım. Yolcu hakkı olarak; bilgi edinmek adına TCDD Çağrı Merkezi Personeli ile bir görüşme gerçekleştirdim. Yaptığım görüşmede, biletim hakkında bilgi paylaşımında bulunduktan sonra, yolcu olarak; yanımda herhangi bir yiyecek veya içecek getirip, getiremeyeceğimi sordum.

Aldığım cevapta ise; YHT seferlerinde yolcuların herhangi bir yiyecek ve içeceklerini yanlarında götüremeyeceklerini öğrendim. Bundan dolayı, yanımıza bir bardak su bile almadan çantamızı hazırladık.

1 Şubat 2022 tarihinde sabah saat 07:33 saatinde gerçekleştireceğimiz yolculuk için Eryaman YHT Garına gittik. Trenimizin perona gelmesi ve yolculuğumuzun başlamasıyla beraber güzel bir yolculuk yapacağımızı ümit ederek, yolu izlemeye koyulduk…

Eşimle beraber yaptığımız ilk uzun yol yolculuğumuzu eşsiz kılabileceğimizi düşünürken, acaba ne zaman su dağıtacaklar diye birbirimize bakar olduk...

Ancak 07:33 saatinde Eryaman’dan bindiğimiz YHT’den 11:53 saatinde İstanbul (Söğütlüçeşme) tren istasyonunda indik. Gördük ki; YHT’de bir bardak su bile verilmiyor…

Birgün öncesinde TCDD Çağrı Merkezi ile yaptığım görüşmede korona tedbirlerinden dolayı, yolcuların yanında yiyecek ve içecek getirmelerinin yasak olduğu belirtilirken, 4, 5 saat süren yolculukta bir bardak su verilmemesi gerçekten saçmalığın daniskası.

Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz?

YHT seferlerinde 6 ay öncesine kadar aşı zorunluluğu vardı. Şuan 100 bine yakın korona vakası var iken; sadece HES kodu soruluyor.

Madem korona tedbiri var. Neden aşı zorunluluğu kaldırıldı?

Korona tedbirlerine bu kadar uyuluyor ise; neden çift koltuklar tekli satılmıyor?

Bundan bir yıl öncesine kadar koltuklar tek satılıyordu ve o zaman da su dağıtımı ve ikram dağıtımı gerçekleştiriliyordu.

Yani kısacası YHT’de bir mağduriyet var ki sonlandırabilene aşk olsun. Buradan YHT yolculuğu yapacak arkadaşlara seslenmek istiyorum. 50 lira daha fazla verin otobüs yolculuğu yapın, hiç değilse belki boğazınızdan birkaç yudum, kek falan geçer…