TBMM'de dili boyundan uzun biri var!

Hdp'li Oya Ersoy'un 3 Şubat’ta TBMM'de yaptığı aşağılık konuşma kesinlikle kabul edilemez. Asırlarca İslam’a sancaktarlık yapmış necip milletimizin meclisinde; insanlığın en büyük devrimi, var olma sebebimiz, tek kurtuluşumuz olan dinimize sövmek, daha önce de sıkça dile getirdiğimiz gibi fikir özgürlüğü kümesinin çok dışındadır. Onlar istiyorlar ki batının düzeni gelsin, İslam’a dair ne varsa yıkılsın. Kendisinin ifadesine göre biz gericiler taaa 500 yıl geride kalmış Osmanlıyı, 1500 yıl önceki din esaslı toplum düzenini hortlatmaya çalışıyormuşuz. Ve ekliyor "biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ne 500 ne de 1500 yıl önceye gitmeye hiç niyetimiz yok, götüremezsiniz. Osmanlı’nın 3 kıtada fethettiği topraklara düzeni, izanı, nizamı, adaleti, hak ve hürriyeti götürdüğünü hiç mi okumadın ve bu şerefli imparatorluk bütün bildiklerini kara leke bulunmayan tarihinden ve tabii İslam’dan almıştır. Kadını insan yurduna koymayan büyük Avrupa medeniyetinin() tarihine bakmanı öneririm. Karanlık ortaçağ Avrupa’sında kız çocukları 12 yaşında evlendirilmişken islam, diri diri gömülen kız çocuklarını baş tacı etmiş ve bu korkunç zulümleri engellemiştir. 1200’lerde Papa Gregory’nin kediler şeytandır diye fetva vermesiyle kedilerin katledilmesinin sonucu olarak veba salgını baş göstermiştir. Cehalet batınındır ve onu medeniyetsizlik kavramı takip eder. Buna karşılık olarak beşeriyetin şuan kullandığı ilimlerin büyük çoğunluğunun İslam ile şereflenen alimler tarafından insanlığa kazandırıldığını görüyoruz. Bizim gerici olmamız haç ile hilalin savaşında doğru tarafta olmak demekse ben en büyük gericiyim. Ama asıl gerici düşüncelerin, zihninize pranga gibi takıldığını görmemek için kör olmak gerekir.

Oya Ersoy ve türevlerinin değil TBMM’de memleketin hiçbir karışında yeri yoktur. Askerimiz Allahuekber diyerek senin zihniyetinle savaşıyor ve düşerken de şehadet getirerek o kutlu makama erişiyor. Şimdi askerimizin uğruna şehit olduğu bayrağın gölgesinde, o bayrağın üstündeki hilale laf etmek kimsenin haddi değildir. Üstünde yaşadığın toprak islam toprağıdır. Toprağın altıda ahirettir yani hesap günüdür. Toprağın altını da üstünü de karşına alarak büyük bir gaflette bulunmuşsun. İnşallah akıbetin iman olur Allah hidayet versin.

Öte yandan İslam’a karşı kin o kadar büyük ki her gün bir yerlerden sahte hocalar, ilahiyatçılar fırlayıveriyor. Mustafa İslamoğlu, Cihat kısa gibi mahlukların kervanına biri daha katıldı. Mehmet Azimli denen şahıs, gözümüzün nuru alemlere rahmet peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) veled-i zina imasında bulundu. Şundan eminim ki Peygamberimize hakarete karşı canından geçecek, bu uğurda her şeyini feda etmeye hazır milyonlarca genç var. Hitit üniversitesi acilen gereğini yapmalıdır. Ve bir kez daha naçizane çağımızdır; üniversitelerde temizlik şart!