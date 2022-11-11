Yüce Allah’ın yasakladığı günahlardan sakınmak

Allah (C.C) insanın yaptıklarından sorumlu olduğunu az çok küçük büyük hiç bir amelinin karşılıksız kalmayacağını bildirmiştir. Bundan dolayı İslam da insanın yaptığı her davranışın bir değeri vardır. insanın davranışlarından Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olanlar günah ilahi emir ve yasaklara uygun olan davranışlar da iyilik ve salih amel olarak adlandırılmıştır.

İnsanları günah işlemeye yönelten bir takım etkenlikler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi insanın kendi zaafları yani içinde bulunan eğilim ve arzuları. ikincisi de onu dışarıdan etkileyen sebeplerdir. İnsanı en fazla günaha sevk eden insanın içinde bulunan onu günaha yöneltmek için sürekli ona fısıldayan kötülüğü olabildiğine emreden nefsidir.

Günah Allah'ın yasak ettiği karşılığında cezası olan söz ve davranışlardır Allah'u Telanın yapın dediği şeyi yapmamak günah olduğu gibi yapmayın dediği şeyleri yapmak günahtır, Günah işleyen kimselere de günahkar denir. Günaha götüren sebepler arasında aldatıcı dünya hayatının insanlara cazip gelmesi bol miktarda mevcut olan kötü örneklere uyması onlarla beraber bulunması ve insanın manevi yücelişine karşı mücadele etmeye ahdetmiş olan şeytanın takrikleridir.

Günaha sevk eden bir başka etken de ölümü unutarak hesap endişesinden uzaklaşmaktır, Kuranı Kerim de uzun yaşama arzusu içinde hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine dalan kimselerin durumunu şöyle haber vermiştir, Fakar kendi elleri ile önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiç bir zaman temenni edemezler Allah o zalimleri hakkı ile bilendir Andolsun sen onların yaşamaya bütün insanlardan hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün onların her biri bin yıl yaşamak ister halbu ki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini gören ve duyandır.

Günah insanların kalplerini karartan gönüllerini huzursuz eden büyük bir suçtur, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur, Şüphe yok ki Mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur Eğer mümin pişman olur tövbe ve istigfar ederse siyah nokta silinir. Mümin tekrar günaha dönerse o leke de artar sonra arta arta kalbini tamamen kaplar, işte bu Allah'u Telanın Hayır hayır Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır ayetinde zikrettiği kalbin paslanmasıdır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde büyük şöyle açıklamıştır, Onlar Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, riba (faiz)¬, savaştan kaçmak¬, iffetli ve iman sahibi bir kadına zina iftirasında bulunmaktır.

Yüce Rabbimiz bizleri günahlardan sakındırsın, tövbelerimizi kabul etsin, bizleri bağışlasın. Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak ve günahlardan sakınmak dileği ile.