Yurtdışı hayali olan öğrenciler, okul temsilcileriyle bir araya geldi

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Engin Coşar, “Yurtdışı hayali olan öğrencileri doğru, hızlı ve birinci ağızdan bilgi alabilecekleri kaynaklarla buluşturarak, rehberlik ediyoruz. Fuarlarımıza ilgi git gide artıyor” dedi.

13-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da başlayan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın ikinci durağı Ankara oldu. Her yıl binlerce öğrenciyi yurtdışından gelen okul yetkilileriyle buluşturan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarı, bu yılda binlerce öğrenciye ev sahipliğe yaptı. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinin yer aldığı fuarda; dil eğitimi, lisans, yüksek lisans ve lise eğitim programları, Work and Travel, sertifika ve staj programları yer aldı. Öğrenciler bu fuar sayesinde doğrudan istedikleri okullara ulaşma ve birinci ağızdan bilgi edinme şansı elde etti. Bu kapsamda 21 yıldır öğrencilerle okul yetkililerini bir araya getiren Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Engin Coşar gazetemize konuştu. Coşar, öğrenciler tarafından fuarın büyük ilgiyle karşılandığını söyleyerek yaklaşık 2500 civarında öğrencinin fuarı ziyaret ettiğin kaydetti.

DOĞRU, HIZLI, BİRİNCİ AĞIZDAN BİLGİ EDİNME ŞANSI

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Engin Coşar, “2001 yılından itibaren bizim düzenli olarak organize ettiğimiz bir program. Eğitim fuarlarındaki temel amacımız; Yurtdışındaki birçok farklı ülkeden Amerika, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya gibi birçok üniversiteyi ve dil okulunu Türkiye’ye getiriyoruz. O üniversitelerin yetkilileri bizim fuarımıza geliyor. Burada fuarlarımızda katılımcı olan öğrencilerimiz yüz yüze görüşme şansı elde ediyor. Öğrencilerimiz bu fuarlara katıldıkları zaman doğrudan bir okulun yetkilisinden o okulla alakalı tüm bilgileri alma, kafalarındaki soruları iletebilme şansına sahip oluyorlar. En doğru ve hızlı yoldan kaynakla iletişime geçiyorlar. Onlara rehberlik ediyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN %20’Sİ GERİ DÖNMÜYOR

Eğitim Fuarları içerisinde yurtdışından gelen okul temsilcilerinin yanında yurtdışı danışmanlık firmalarının da yer aldığını açıklayan Coşar, her eğitim fuarında 100’ün üzerinde yetkili okul katılımı olduğunu söyledi. Coşar, “Yıllık olarak Türkiye’den yurtdışına giden öğrenci sayısının 80-100 bin bandında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu programlar dil eğitimi, lisans, yüksek lisans, doktora gibi kariyer programları, lise eğitim programı, sertifika, staj programları, Work and Travel, Work and Study ve Erasmus programlarıdır. Öğrencilerimiz bu programlar sayesinde yurtdışını deneyimleme, okurken çalışma, program bitiminde bir süre daha yurtdışında kalma izni yakalıyorlar. Bu gibi etmenlerde yurtdışı tercihlerini güçlendiriyor. Hatta öğrencilerin yüzde 20-30’u yurtdışına gittikten sonra kalmayı tercih ediyor” dedi.

YURTDIŞI TALEBİ AZALMADI, ARTTI

Coşar, “Pandemi ve yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonrasında yurtdışına talep azalmadı aksine talep arttı. Çünkü öğrencilerimiz artık fırsatları sadece Türkiye’de değil yurtdışında da aramaya başladı. Artık gençlerimiz tabandan gelirken İngilizce dersini halletmiş olarak geliyor. Dil sıkıntısı gittikçe daha da azalıyor. Gençler artık tek olanak Türkiye gözüyle bakmıyor. Tüm olanakları değerlendirebilirim olarak yaklaşıyor. Ekonomik koşullar maddi olarak öğrencileri elbette ki zorluyor ama Türkiye’de de gün geçtikçe üniversite fiyatları, yaşam standartları düşüyor. Dolayısıyla bazı öğrencilerimiz ‘yurtiçinde bu parayı harcayacağıma yurtdışında harcayayım. En azından dilimi geliştirme, deneyim elde etme şansı bulurum’ diye düşünüyorlar. Bu sebeple de ilgi git gide büyüyor” diyerek gençlerin tüm olanaklara açık olduğunu dile getirdi.

WORK AND TRAVEL

Akare Eğitim Fuarı içerisinde öğrencilerin bilgi almak için sıraya girdiği ‘Work and Travel’ hizmeti sunan Study Zone Internatioal şirketi ile konuştuk. 25 yıldır Türkiye’de üniversite öğrencilerine yurtdışında hem çalışıp hem gezebilme olanağı sunan programının tüm detaylarını ‘Work and Travel’ Genel Koordinatörü Fazil Mammadov anlattı. Mammadov, “Türkiye’de öğrencilerimize Work and Travel hizmeti sunan bir kurumuz. Resmi Başvuru merkeziyiz. Bu programı düşünen öğrencilerimizin aklına takılan soruları cevaplamak, bilgi vermek, doğru bir şekilde yönlendirmek, ilgilerini dinlemek için buraya geldik. Öğrencilerimiz internette bir sürü bilgiye ulaşabiliyor. Bizler kafa karışıklıklarının önüne geçmek, öğrencilerimize programı birinci ağızdan anlatmak için çabalıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER DOĞRU YÖNLENDİRİLİYOR

“Work and Travel programı Amerika’nın Dış İşler Bakanlığı’nın programıdır” diyen Mammadov, bu programı sadece üniversite öğrencilerinin alabildiğini söyledi. Başvuru için ise temel kriterler olduğunu, İngilizce seviyesi ölçüldüğünü ve sonrasında öğrencilerin oryantasyon sürecine dahil edildiklerini aktardı. Başvuru süreci onaylanan öğrencilerin ilgi alanlarının belirlendiği, kalacak ve çalışılacak iş ve kurumların ayarlandığını aktaran Mammadov, Amerika’da bulunulan süreç içerisinde öğrencilerin sağlık sigortasının da yapıldığını vurguladı. Mammadov son olarak, “Bizler öğrencilerimiz için en iyisini dinleyerek çözümlüyoruz. ‘Yetkinlik ve becerileri, ilgi alanlarını ve hangi işte mutlu olacaklarını’ sorarak ilerliyoruz. Çünkü her öğrencimizin farklı amaç ve istekleri oluyor. Danışmanlık görevimizi tam yaparak öğrencilerimizi doğru yönlendirmeye çalışıyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı.

SÜREKLİ OLMASI GEREKEN BİR FUAR

Fuara oğluna yurtdışı eğitimi bakmak, bilgi edinmek için gelen Tahir Er, görüşlerini gazetemize şu şekilde aktardı: “Türkiye’deki okullarda maalesef ki eğitim kalitemiz çok düştü. Yurtdışında eğitim kalitesi ise çok iyi. Bu fuarda da inanılmaz bir sinerji var. Yaklaşık 150 tane okulun yetkilileri bugün burada. Biz özellikle Almanya düşünüyoruz. Fuar içerisinde de Almanya noktasında yaz okulu bazında bilgi alabildik. Burada gençlerin arzusunu, tutkusunu, bir şeyler yapmak istediklerini görmek gerçekten mutluluk verici. Bu fuarın yararlı olduğunu düşünüyorum ve sürekli olması gerektiğini düşünüyorum. Ufkumuzu Atatürk’ün dediği gibi batıya dönmemiz lazım. Bu ülkenin geleceği gençlerse çok iyi eğitim almaları gerekiyor. Bu ülkeyi kalkındıracak olan gençlerimiz. Bizler anne babalar olarak çocuklarımızın eğitimi için yemiyoruz, içmiyoruz gerekirse giymiyoruz. Bütün fedakarlıkları yapıyoruz. Dolayısıyla bugün burada bizi buluşturan, fuardan yararlanmamızı sağlayan ekibe çok teşekkür ederim.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-