Zafer Bayramı ve Mavi Vatan

Türk tarihi için zaferler ayı olan Ağustos ayının son haftası Türk milleti için çok önemli olan iki zaferi içinde barındırıyor: Malazgirt ve Büyük Taarruz. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt zaferiyle yurt tuttuğumuz Anadolu topraklarının Türk milletinin anavatanı olduğunu 30 Ağustos 1922'de tekrar bütün dünyaya ilan ettik. Orta Asya bozkırlarından akın akın gelen alplerin ruhu 30 Ağustos'ta harap olmuş vatanlarını kurtarmak için cansiperane savaşan Türk milletinde beden buldu ve topraklarını kimseye yar etmeyeceğini bir defa daha gösterdi. 30 Ağustos, Birinci Dünya Savaşı’ndan yorgun ve mağlup çıkan devamında Mondros Mütarekesi’yle anayurdu işgal edilen Türk milletinin tek atımlık kurşunuydu. Türk milletinin ve kurmay kadrosunun azim ve kararlılığıyla tek atımlık kurşunumuz hedefi tam alnından vurarak namusumuz bildiğimiz topraklarımızdan düşmanı atmıştır.

Geçmişte yaptıklarımızla övünmek elbette doğal hakkımız ancak asıl önemli olan geçmişteki zaferlerde kalmak değil neden zafer sürekli zafer kazanmak zorunda kaldığımızı iyi tahlil edip bundan sonrası için temkinli olmak. Dört tarafı savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar ve kıtlıklarla çevrili ülkemizi korumak için her şeyden önce uyanık ve temkinli olmalıyız. Dün Ankara yakınlarına kadar gelen Yunanlar bugün de aynı hayallerle yanıp tutuşuyor. Türkiye gerekli cevabı hem sahada hem masada vermelidir. Bir an önce Mavi Vatan'ımızı korumak için adımlar atılmalı ve münhasır ekonomik bölgemizi ilan etmeliyiz. Son zamanlarda sahada daha durağanlaşan ve Antalya körfezine sıkışmış sondaj çalışmalarına hız vermeli ve "vatan" dediğimiz sularımızı masada pazarlık konusu yapılma fikrine dahi içeride ve dışarıda şiddetle karşı çıkmalıyız.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türk milleti aynı azim ve kararlılıkla yurdunu havada, karada ve denizde koruyacak kutlu mirasını yere düşürmeyecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bayrağımızın altında yaşanacak zafer dolu yarınlara ve bayramları tam olarak idrak edebildiğimiz, bayramları sadece tatil olarak görmeyip anlam ve öneminin idrakine vararak kutladığımız nice bayramlara…

