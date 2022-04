Öncelikle her zaman olduğu gibi bir konunun altını kalın çizgilerle çizelim. Hangi milletten, ırktan, mezhepten olursa olsun, kim nerede, nasıl, hangi niyet ve maksatla yaparsa yapsın, masum insanların öldürülmesine, hürriyetlerinin ellerinden alınmasına, mağdur edilmelerine şiddetle karşı olduğumuzu, asla böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi ifade edelim.

Biz nasıl ki ülkelerin bağımsızlıklarını ve insani değer yargılarını savunuyor, kolluyorsak, dostluğumuzun ifadesi olarak insani yardım dahil her türlü desteği veriyorsak, masum insanlar öldürülmesin, mağdur olmasın, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulsun diye canhıraş bir şekilde barış mücadelesi veriyorsak, o ülkeler de bizim hassasiyetlerimizi her fırsatta, her konuşmalarında ve her platforma dikkate almalarını beklemek en tabi hakkımızdır.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, haklı olarak ülkesinin özgürlüğü için dünyadaki bir çok ülkenin parlamentosunda haklılığını anlatmış destek istemiştir. Bunu saygıyla karşılamak her insanın, insani görevidir.

Ancak Zelensky, Yunan Parlamentosundaki konuşmasında baltayı taşa değil tam da kafasına vurmuştur. Yaptığı konuşmaların tamamını önceden hazırlanarak yapıldığı herkesin malumu. Bu tür konuşmalar doğaçlama değil, devlet politikası gözönünde bulundurularak hazırlanır ve yapılır. Zelensky’nin Türkiyeyi ve Türk halkını kıracak, üzecek ve incitecek şekilde bir konuşma yapması; "Zelensky ne yapmaya çalışıyor?" sorusunu akla getirmiştir. Üstelik kendisini ve devletini her platforma savunan, Ukrayna daha fazla tarumar olmasın, insanları ölmesin, mağdur olmasın diye barış mücadelesi veren Türkiye'ye karşı.

Peki, Yunan Parlamentosundaki konuşmasında, 1821'de Osmanlı Devleti egemenliği altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunarak; “size bir Yunan olarak hitap ediyorum” diyen Zelenskiy; “[Bugün] Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz” dedi.

Peki, nedir bu Zelensky’nin yere göğe sığdıramadığı Filiki Eterya?

Osmanlı Devletinden bağımsızlık kazanmak amacıyla 1814 yılında kurulmuş bir isyan cemiyetidir. Etni-i Eterya yani Dostluk Cemiyeti olarak da anılmaktadır. İstanbul ve Batı Anadolu'yu ele geçirerek "Megali İdea" yani "Büyük Yunanistan" fikrini hayata geçirmek isteyen bu örgüt, 1821'de Osmanlı'ya isyan etti ve Ağustos 1821'de, Yunanistan'ın Mora Yardımadası'nda bulunan Navarin şehrini ele geçirdi.

Cemiyet üyeleri, burada yaşayan Türklerle anlaşma yaptı ve Türklerin mülklerini terk ederlerse, şehirden güvenle ayrılabileceklerinin sözünü verdi.

Ne var ki, Türk halkının anlaşmaya uyarak mülklerini Yunanlara vermesi sonucu Filiki Eterya örgütünün üyeleri anlaşmaya ihanet etti ve Türkleri katletmeye başladı. Türklerin katledildiği korkunç olaylarda kadınlar, çocuklar ve bebekler de hedef alındı.

23 Eylül 1821'de Yunan güçlerinin eline geçen Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe şehrinde de Türk katliamları yaşandı. Şehirdeki 20 bin Türk ve binlerce Arnavut kökenli Müslüman, vahşice katledildi.

Mora Yarımadası'nda, Filiki Eterya örgütü ve Yunan güçlerinin katliamlarından önce 80 bin Türk yaşıyordu.

Katliamların ardından 40 bin kadar Türk'ün hayatını kaybettiği biliniyor. Yerli ve yabancı bir çok tarihçi burada Türk ve Müslüman katliamını, yapılan vahşeti anlatarak bu örgütün gerçek yüzünü ortaya koymaktadırlar.

İşte Zelensky böyle bir örgüte övgüler yağdırdı, kapılarını ardına kadar açtı.

Şimdi aynı soruyu tekrar soralım! Zelensky ne yapmaya çalışıyor? Belki de şu dünya da en samimi dostu olan Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarına karşı cephe alarak kimlere mesaj veriyor?

Zelensky unutmasın ki Türkiye ve Türk halkı her zaman Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanında olmuş, olmaya da devam edecektir.

Zelensky den özür ve sözlerini düzeltmesini bekliyoruz...

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı