Ehil insan

Değişik kaynaklardan, sanal dünyadan, sohbetlerden vs. bilgilenebiliriz. Kendimizi donatabiliriz. Ama ehil olduğumuz, uygulama alanımız dışındakilerde istediğim doğrudur. Bildiklerim doğrudur. Ben de her konuda bir şeyler yapabilirimi düşünmeliyiz. Her işin ehlinin yetişmesinin önünü açmalıyız. Ehliyet isteyen işleri de ehline bırakmalıyız.

Onun için her alanda değil, başarılı olmak için seçtiğimiz bir alanda yoğunlaşmalıyız. O konunun eğitimi, araştırması, uygulaması yapılmalı yol gösteren yeni yeni icatlara yönelen insanlığa öncü, yolda en önde yürüyüp onunla halkımız gurur duyar. Her yerde örnek alınan model olur.

Konunun geçmişini, gününü bilen, geleceği için projeleri olan uygulamalar örnek ve faydalı olur.

Vahyin uygulamasını gösteren, yaşatan, yürüyen Kur’an peygamberimizi anlayarak, hayatımıza esasları uygulamaya ihtiyacımız vardır. Onun için her gün beş defa huzura çıkar, namazda hareketimizi bozmaz, konuşmaz namazda dualarla kulluk görevimizle rızaya kavuşmak için ibadetimizi yapma gayretini sürdürürüz. Ramazan manevi duyguların en yoğun olduğu, müjdeleri bol, insanlığımızla imtihan olduğumuz, fitre, zekat gibi yardımlarla sömürme yerine, paylaşırız, önemli görevlerimizdendir.

Siyasetçi, bir partide aday olur, vekil olur veya herhangi bir kademede görevli isen ülkenin, halkın huzuru, mutluluğu, refahı için doğru olduğuna inandığın partiye ait projelerini, programını, hedeflerini, vaadlerini anlatır. Yaygınlaşması için insanları aydınlatmak için uğraşılır. Çünkü her parti ben en iyisini yaparım diye kuruluyor.

Ama hiçbir projesini anlatmadan çözümlerini söyleyip bilgilendirmeden demokrasi, insan hakları, insanların günü ve geleceği için yapacaklarını anlatmadan muhatabının gönlüne hoş gelecek veya ortak problemlerden, yanlışlardan öyle değil de şöyle olmalı demeden, ağıza alınmayacak hakaretler, karalamalar, insanların yapacaklarını veya yaptıklarını anlatmadan ayrıştırıcı hakaret temelli, onur kırıcı bir üslup siyasette olmamalı.

Ortak değerlerimizi koruyarak hassasiyetimizi gösterdiğimiz sohbet ortamının tadını çıkarmalı, kimse kimsenin değerini incitmemelidir.

İnsanların değerlerine saygı göstererek vatan, bayrak vs. ortak değerlerimizde sözümüz, sevgimiz, sahiplenmemizi hiçbir siyasi görüş ters olmamalı. Bunların ortak hazinemiz olduğunu kabul edip üzerlerinden yanlışlık yapmamalıyız.

Her alanda ehil insanların yetişmesi için yardımcı olmalıyız. Oyalayan, engelleyen değil işi ehil olana götürmeyi veya ortamın oluşmasına yardımcı olmalıyız.

Hatta çok önemli olsa da olmasa da onu yapacak insan da ehliyet esas olmalıdır. Eğer ehliyeti esas almaz da eşitliği vs. ileri sürersek başarının önüne engel koymuş olunur. Dünyanın yeninden yapılandığı, her şeyin çok hızlı geliştiği günümüzde ehliyet, ehil insan yolumuzu açacaktır.

Ortak değerlerimizi korumalı, yaşatmalıyız. Ayrıştırmaya, ötelemeye, kin ve küskünlüğe fırsat vermeden bir ve beraber dost olmalı, kardeş olmalı, birbirimize can olmalı faydalı olmalıyız.