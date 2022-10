Zincir marketler küçük esnafı bitiriyor

Uzun yıllardır kasaplık yapan Sebahattin Bulut zincir marketlerin küçük esnafı bitirdiğini söyleyerek piyasada satılan ucuz etlere dikkat çekti. Bulut, “Zincir marketler kasap esnafımızın da belini büküyor” dedi.

Uzun yıllar baba mesleğini sürdüren kasap Sebahattin Bulut küçük esnafın zincir marketler karşısında zor durumda kaldığını belirtti. Kasap esnafı Bulut, “Bu zorlu dönemde marketler, saygın bir meslek olan kasap esnafımızı birer birer yok ediyor. Zincir marketler kasap esnafımızın da belini büküyor “ dedi. Bulut küçük esnaf olarak piyasa şartları gereği hemen hemen her sokakta yer alan zincir marketlerle rekabet edemediklerini belirterek vatandaşa “Kaliteli etin maliyeti her yerde aynı değerdir, değişmez. 90 TL'ye kıyma, 98 TL'ye kuşbaşı satılıyor” uyarılarını yaparak mahalle esnafından alışveriş yapmalarını tavsiye etti.

“ZİNCİR MARKETLER KASAP ESNAFIMIZIN DA BELİNİ BÜKÜYOR”

Zincir marketlerin küçük esnafı birer birer bitirme noktasına getirdiğini belirten Sebahattin Bulut, büyük ve özel et ürünleri reyonları ile hizmet veren zincir market şubeleri yapılan indirimli satışlar ile et piyasasını olumsuz etkileyerek, kasap esnafının kazancını engellediğini kaydetti.

Bulut, şöyle devam etti: "Zincir marketler kasap esnafımızın da belini büküyor. Mahalle esnafını bitiren zincir marketleri, hemen hemen her cadde, sokak ve mahalle arasında görmek mümkün bu marketler küçük esnafı bitiriyor. Hatta aynı sokakta aynı zincir marketin birden fazla şubesini görebiliyoruz. İstedikleri her türlü ürünü satan büyük market zincirleri perakende tüketim piyasasını ellerinde tutuyor. Bu anlamda et ürünleri piyasasını da olumsuz etkiliyorlar. Kasaplar olarak bizler de yaşanan ekonomik krizin etkisini gösterdiği bu dönemde fiyat artışlarını müşteriye yansıtmaya utanıyor ve mümkün olduğunca kendi karlarımızdan fedakârlıkta bulunuyoruz. Bu zorlu dönemde marketler, saygın bir meslek olan kasap esnafımızı birer birer yok ediyor. Kasap dükkânlarında ete gösterilen özen ve kaliteli satış işleyişi, büyük zincir marketlerin et reyonlarında olmaz, olamaz" ifadelerini kullandı.

UCUZ ETE DİKKAT

Baba mesleği kasaplık yapan Sebahattin Bulut, ucuz et satan satış noktalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kaliteli etin maliyeti her yerde aynı değerdir, değişmez. 3 lira 5 lira aşağı yukarı olabilir ama maliyetinin çok altında satılırsa bunun altında mutlaka bir şey vardır. Benim, Ankara Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası YKÜ olarak da sorumluluğum var. Kasap meslektaşlarımızdan da gelen bilgiler ışığında biliyoruz ki 90 TL'ye kıyma, 98 TL'ye kuşbaşı satılıyor. Kıyma 150 TL'den aşağıya olmaz, olursa da bizim buna aklımız ermiyor. Bunlara itibar edilmemeli. Böyle satış yerlerinden uzak durulmalı. Ucuza kaçılmamalı, daha bilinçli olunmalı. Vatandaşın sağlığını düşünmeden her türlü merdiven altı tarzı yerlerde işlenen ucuz etler hastalık saçıyor” uyarısında bulundu.

“MAHALLE KASAPLARI MÜŞTERİYİ YANILTMAZ”

Bulut, "Meslektaşlarımın büyük çoğunluğu da böyle düşünüyor. Piyasalarda satılan kontrolsüz ucuz etlere dikkat edilmeli. Kesilen etlerin arka plan işleyişi de çok önemli. Etlerin sağlıklı bir ortamdan geçmesi gerekiyor. Bu durumda küçük mahalle kasaplarından alışveriş yapılması gerekiyor. Mahalle kasapları müşteriyi yanıltmaz. Sürekli denetlenen sağlıklı etin adresi mahalle kasaplarına giden bilinçli tüketicilerimiz memnun kalır. Vatandaşımız mahallesindeki esnafımıza da sahip çıksın. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, mahalle kasaplarına uğrasınlar. Kasaplarımız yemedikleri eti yedirmezler, etin sağlıklı olanını ve kalitelisini satarlar" şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA