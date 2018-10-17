16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Haziran Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.06.2019 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.06.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BALPINAR

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: YOL ÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2010

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2022

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1022

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1004

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GIDACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 2002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 606

POLATLI elektrik kesintisi

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: CENGİZ AYSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BAŞARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: PARS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT BİNBAŞI MUSTAFA TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YAHYA TOPLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KANUN

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 783

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