16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.06.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
16 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BALPINAR
- KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: YOL ÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2010
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2022
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1022
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1004
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GIDACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 2002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 606
- POLATLI elektrik kesintisi
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: CENGİZ AYSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BAŞARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: PARS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT BİNBAŞI MUSTAFA TEVFİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YAHYA TOPLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KANUN
- SİNCAN elektrik kesintisi
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 783
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