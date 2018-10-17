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16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Haziran Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.06.2019 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi!
16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.06.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.. 

16 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

  • ÇUBUK elektrik kesintisi
09:00 - 10:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BALPINAR 

 

  • KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115 
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: YOL ÜSTÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2010 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2022 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1022 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1004 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GIDACILAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 2002 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 606

 

  • POLATLI elektrik kesintisi
09:00 - 10:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: CENGİZ AYSUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BAŞARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: PARS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT BİNBAŞI MUSTAFA TEVFİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YAHYA TOPLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KANUN

 

  • SİNCAN elektrik kesintisi
09:00 - 10:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 783 

 

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