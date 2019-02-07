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Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ'da: Altınköy resmen açılıyor

Altındağ Belediyesi'nce Başkent'in merkezinde kurulan ve 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını canlandıran Altınköy bugün resmen açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Altındağ'da Altınköy ile birlikte 112 tesisin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ'da: Altınköy resmen açılıyor

Altındağ Belediyesi'nce Başkent'in merkezinde kurulan ve 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını canlandıran Altınköy, havaların birazcık da olsa ısınmasıyla yine dolup dolup taşmaya başladı.

Veysel Tiryaki yönetimindeki Altındağ Belediyesi'nce Başkent'in merkezinde kurulan ve 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını canlandıran Altınköy, havaların birazcık da olsa ısınmasıyla yine dolup dolup taşmaya başladı. 

Geçtiğimiz haftasonu havanın sıcak olmasını fırsat bilen Ankaralılar ve tatilciler 100 yıl öncesinin köy hayatının canlı canlı sunulduğu Altınköy'e akın ettiler.

Müze konakları yanı sıra alanda gezen atları, koyunları ve kuzuları gören çocuklar adeta hayat bilgisi dersini yaşadılar.

Yeni sezonda yeni koleksiyonları ile Altınköy ziyaretçilerine hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

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Altınköy, 500 dönüm arazi üzerinde kuruldu.

Burada, teknolojiden uzak köy hayatının zorlu üretim sürecini gözler önüne seriliyor. 

Anadolu’nun hem de kanlı canlı eşeği, sığırı, koyunu, tavuğu, geyiği, kümesi, ahırı, tırmığı, anadudu, dirgeni, buğday tarlası, sebze bahçesi, yel değirmeni, meyve ağaçlarıyla göz dolduruyor.

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1930’lı yıllardan itibaren köylerimizde ne varsa onlar var. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek yaşayan bir açık hava müzesi. 

Altınköy’ün mimarı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, her yıl burada üretilen buğdayı biçiyor, sonra düven sürüyor, un öğütüyor, ekmek yapıyor. 

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Altınköy’ün mimarı Başkan Tiryaki, burada sürekli halkla birlikte üretim yapıyor; çocuklara sütün fabrikada üretilmediğini, patlıcanın ağaçtan koparılmadığını, elmanın toprakta yetişmediğini, yumurtanın tavuktan çıktığını, ekmeğin undan, unun buğdaydan yapıldığını yaşayarak öğretiyor. 

Altınköy’ü Altındağ Belediyesi işletiyor. Ve giriş ücreti tam 5 TL, öğrenci 2 TL. 

 

 

 

 

 

 

 

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