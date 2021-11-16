Büyük Turan’a Doğru Adım Adım

“Ya devlet ülkücüleşecek, ya ülkücüler devletleşecek.” Demiştik. İkincisi henüz gerçekleşmiş değil ama birinci kısmın etkisini tarihi şartlar vesilesiyle büyük oranda dış politikamızda gözlemliyoruz.

Kurulan “Türk Devletler Teşkilatı” Büyük Turan’a büyük adımdır. Rusya’nın ve Çin’in yoğun baskısı altında kalan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyetinin önderliğinde TAM BAĞIMSIZ olma yoluna giriyor.

Atılan adımların devamı tutarlı bir şekilde gelirse büyük başarı kaçınılmaz olacaktır. Yıllarca özellikle Rusya’nın baskısı ve oyunlarıyla uzak kaldığımız Turan coğrafyası ile sıkı ilişkilerimiz, tarihi bağlarımızın da vermiş olduğu gardaşlık coşkusu ile Orta Asya’daki Rus ve Çin hegemonyasının sonunu getirecek, büyük Türk Birliği bölgenin belirleyici unsuru olacaktır.

Atalarımızdan yadigar BÜYÜK TURAN ÜLKÜSÜ, çocukluğumuzdan beri hayallerimizi süslemiştir. Yüce Rabbimizden niyazımız Ülkümüzün mürüvvetini bize göstermesidir.

Sımsıkı bağlarla kenetlenmiş Türk Devletler Birliği, zamanla güçlenerek esir soydaşlarımız için de bir umut kaynağı haline gelecektir. AB-Şangay Beşlisi yerine Türk Birliği, Nato yerine Birleşik Turan Ordusu tercih edilmelidir. Kendi kendimize yetecek adımlar hızla atılmalı. Kara ve kızıl emperyalizmin pençesinden bütün Türk Devletleri kurtulmalı ve Türk’ün demir yumruğunu tarihtekine benzer bir şekilde küfrün kör gözüne vurmalıdır.

Yazımı Azerbaycan Türklerinden Şair Şemistan Elizamanlı’nın şu şiiriyle bitiriyorum.

“Atıldı dağlardan zafer okları

Yürüdü ileri Alpler Bismillah

Ey cengin talihi bize yol ver yol

Bekliyor bizleri zafer Bismillah

Ey düşman alnının yazısı kara

Öldürmez bizleri vurduğun yara

Yolladığım oklar armağan sana

O kirli alnını öper Bismillah

O kirli alnını vurur Bismillah

Bekliyor bizleri zafer Bismillah

Ey yurdum sen korkma geldik geleli

Senin için atıldık daim ileri

Şehitlerin ruhu güler Bismillah

Bekliyor bizleri zafer Bismillah