Çamlıdereli girişimci baldan kolonya üretti

Çamlıdereli girişimci Recep Özer baldan yaptığı sabundan sonra şimdi de baldan kolonya üretti. Genç girişimci Özer, bunları yurt dışına ihracın yollarını arıyor. Baldan yapılan kolonyanın fiyatı 10 ila 20 TL arasında değişiyor.

Çamlıdere’de arıcılık yapan 28 yaşındaki genç girişimci Recep Özer, baldan ürettiği sabun ile geçtiğimiz yıllarda gazetemizde yer almıştı. Özer, şimdi ise baldan kolonya üreterek ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Ankara’da çeşitli fuarlarda stant açarak ürünlerini tanıtan Özer, destek olunması halinde ürünlerini yurt dışına ihraç etmek istediğini ifade etti.

KENDİNE HAS AROMASI VAR

Özer, Çamlıdere bölgesinde üretilen balın diğer bölgelerde üretilen ballardan farklı olduğunu bu yüzden yapılan yan ürünlerin kalitesinin daha iyi olduğunu belirtti. Çamlıdere balının kendine has bir aroması olduğunu söyleyen Özer, “Çamlıdere balının en önemli özelliği aroması ve organik olmasıdır. Üretildiği bölgede tarım arazisi yok. Bundan dolayı da kimyasal ilaçlama, meyvecilik yok. Kendi bahçemizdeki meyve ağaçlarında dahi ilaçlama yapılmıyor. Çamlıdere saklı kalmış bir güzellik” dedi.

YATIRIMCI BEKLİYOR

Ürettiği kolonya ve sabunları destek olunması halinde yurt dışına ihraç etmek istediğini söyleyen Özer, “Uğraştık, çabaladık böyle bir ürün ortaya çıkardık. Vatandaşlar sabun ve kolonyanın baldan yapıldığını görünce büyük ilgi ile karşılıyorlar. Gerekli yatırımları alabilirsek belki ileride yurt dışına dahi ürün satabiliriz. Hem böylece ülkemize döviz girdisi sağlamış oluruz. Yatırımcıları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ARICILAR DAHİ ŞAŞIRIYOR

Özer baldan yapılan sabun ve kolonyayı görünce sadece vatandaşların değil arıcılık yapan çiftçilerin dahi şaşırdığını belirtti. Özer, “Biz Çamlıdere’de arıcılık yapıyoruz. Bu yüzden yıl içerisinde birçok fuara ve etkinliğe katılıyoruz. Ürünlerimizi gören vatandaşlar şaşırıyor, arıcılık yapan vatandaşlar ise daha çok şaşırıyor. Ürünlerimiz büyük ilgi görüyor” diye konuştu.

SABUNLARIN BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Özer, sabunların ise doğal peeling özelliği bulunduğunu, içerisinde bal ve zeytinyağı barındırdığını belirterek, “Bal şifa kaynağı olduğundan, sabununun da cilde ve saça birçok faydası bulunuyor. Aynı zamanda ciltteki yağlanmayı gideriyor ve sivilceleri yok ediyor”

BAL, PROPOLİS VE POLEN SABUNLARI

“Bunların yanı sıra propolis ve polen sabunları da üretiyoruz. Bu sabunlarımız ise saç dökülmesini önlüyor. Zaten tıp alanında da yoğun bir şekilde kullanılıyor. 150 gramlık parçalarla satışını gerçekleştiriyoruz. 150 gramını 5 liraya satıyoruz. Üretim malzemeleri çok pahalı ama diğer doğal sabunlardan daha uygun fiyata satıyoruz. Kardan feragat ediyoruz. Bu şekilde daha çok kişiye ulaşabiliyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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