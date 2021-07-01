Mazlum Coğrafyalar VII – Arakan

İnsanlığın öldüğü vahşetin ve mezalimin zirve noktasına ulaştığı dünyanın unutulmuş coğrafyalarından biri Arakan… Tek suçları (!) Müslüman olmak olan insanların, kimliklerinin elinden alındığı, yurtlarından edildiği, bataklıklarda yaşamaya sürüklendiği ve vahşice katledildiği topraklar burası… Kimimiz belki ismini bile duymadı, kimimiz haritada dahi gösteremeyiz ancak bilmeliyiz ki adını andığımız bu coğrafyada her gün kadınlar, çocuklar katlediliyor ve akıl almaz zulümler yapılıyor.

Arakan, bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Burma’nın (Myanmar) yedi eyaletinden biri… Geneli Budist olan ülke nüfusunun yaklaşık %5’i kadar olan Müslümanlar, 1400’lü yıllardan bu yana Arakan’da yaşıyorlar. Mezkur yıllarda batan bir ticaret gemisinden kurtarılan tüccarlar vasıtasıyla İslam’ın bu coğrafyada yayıldığı ve 1430 senesinde ise Arakan’da bir İslam devleti kurulduğu biliniyor. Daha sonra İngilizlerin bu toprakları işgaliyle yıkılan İslam devleti yerine İngilizlerden tevarüs eden bugünkü Burma kuruluyor.

Arakan’da ilk büyük katliam kendini 1942 yılında gösteriyor. Daha İngiltere çekilmeden önce yapılan bu katliamda 150 bin Müslümanın öldüğü kayıtlara geçmiştir. İngilizlerin Burma’dan çekilişini takip eden 1948 yılından sonra 1962’de darbeyle iktidara gelen komünist general Ne Win ile bir devlet politikası haline getirilen Müslüman katliamları o günden bugüne şiddetini her gün artırarak devam ediyor.

Müslüman kardeşlerimiz bu katliamların yanında bir de planlı asimilasyon politikalarına kurban edilmeye çalışılıyor. Bir Müslüman’ın bir Budist’e karşı işlediği her türlü bireysel suç, orantısız bir biçimde bütün Müslümanlara yönelik katliamlara neden oluyor. Ayrıca Müslüman halkın evlilik, iş, okul hayatı gibi konularda da özgürlükleri kısıtlanmış durumda. 135 etnik grubun olduğu Myanmar'da, hükümet Arakanlı Müslümanları reddederek, hiçbir sosyal hak tanımıyor ve aslında Arakanlı Müslümanları İngiliz sömürgesi döneminde Bangladeş’ten getirilen Bengalliler oldukları konusunda ısrar ediyor.

En tabii unsuru olarak 600 seneden fazla yaşadıkları topraklarda kimlikleri yok sayılan, yaşam hakkı tanımayan Arakanlı Müslümanlar, uluslararası kuruluşların umurlarında olmadıkları gibi İslam dünyasından da gereken desteği göremiyorlar. BM’nin Arakan’a gönderilen yardımlar hususunda, Myanmmar’ın bu yardımları dahi engellediği yönünde birçok raporu varken hala İslam ülkelerinin uluslararası kamuoyunu harekete geçiremediği gibi kendisinin de harekete geçmemesini ve Arakan’ı görmezden gelmesini tarif edebilecek bir kelime bulamıyorum. Ama başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın bilmesi gerekir ki bugün sessiz kaldığınız zulmün altında yarın kendiniz kalabilirsiniz!

