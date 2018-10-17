Elektrik Kesintisi 18 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Nisan Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.04.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Nisan 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: CELAL ESAT ARSEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: TAŞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: TAŞTOP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ULUBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: YAPICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ÇALIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ŞENKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: AÇIKTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: DALBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: DİKMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: FATİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KOÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: PELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: EREĞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: TAŞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KARTALCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KARPUZLU 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ÇAMLITEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: MAVİ LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: YAĞIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KARPUZLU 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: KARACAKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: KARPUZLU 1

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: YAYLABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: BAĞLIKLI KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENDERES - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK

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