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Elektrik Kesintisi 18 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 18 Nisan Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 18.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 18 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 18.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 18 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

18 Nisan 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: CELAL ESAT ARSEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: TAŞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: TAŞTOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ULUBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: YAPICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ÇALIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ŞENKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: AÇIKTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: DALBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: DİKMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: FATİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KOÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: PELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: EREĞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: TAŞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KARTALCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KARPUZLU 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: ÇAMLITEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: MAVİ LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: YAĞIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: KARPUZLU 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: KARACAKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: KARPUZLU 1

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLABAĞ - Sokak: YAYLABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: BAĞLIKLI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

 

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENDERES - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK

 

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