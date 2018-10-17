Elektrik Kesintisi 29 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.09.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 29 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
29 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
|14:30 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL
Ayaş planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: GÖKLER
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: A KÜMESİ AKKAYA
Bala planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: DAĞ EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKOVAN - Sokak: KURTKOVAN
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 788
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 803
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 797
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 796
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 973
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 974
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 946
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 976
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 975
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 950
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 971
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 972
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
|14:30 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 452
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNKILAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAYINDIR 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: ESAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: KONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: GÜFTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: OLGUNLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: KUMRULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: MİLLİ MÜDAFAA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: HATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MEŞRUTİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: İNKILAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: BAYINDIR 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: BECERİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: DR.MEDİHA ELDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MEŞRUTİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: OLGUNLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: MEŞRUTİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: OLGUNLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SELANİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MİLLİ MÜDAFAA
Çubuk planlı elektrik kesintisi
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HIZIR REİS
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ELMAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: EKMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇALIŞKANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CİHANGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALACA 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SİPAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALİ EĞİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FAHRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HÜNKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ABİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BATTAL GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DAĞISTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İZZET BEGOVİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ZİYA ÜLHAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AYKUT 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT HİMMET YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: IRMAK 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YUNUS 6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YUNUS 7
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRCİ - Sokak: 1 KÜME
|14:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: METEOROLOJİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEYEHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: OSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ELİBOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT LOKMAN KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: VAKIF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CİBALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇALIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CUMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DARICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NİLÜFER 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT SAİT TÜRKMENOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CANSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEFAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KURBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DERUNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÖMER HAYYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BELDE 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HANIMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DURMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BASIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BELDE 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DÜŞÜNÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEŞİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ANAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ATİLLA DEMİRBAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İSKİLİPLİ ATIF HOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALPER YAVUZ AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ATEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇEÇENİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇAVULDUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AZAD 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT GAZİ ALERDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KÖKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ZİHNİ OLMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: TACİKİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALTIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YÜCE 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YÜCE 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞAİR BAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: GÜLLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: TUĞRA 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARGIN.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAUF DENKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BASKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT İMMET ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NİYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DÜZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DEVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DOLUNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: MUHABBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İSLAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALİ GERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İBNİ SİNA(2.KISIM)
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜRRİYET
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
|14:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 1.KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 2.KÖY
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: 1002
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMETLİ ŞEHİT EMRAH - Sokak: ŞEHİT EMRAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLIBAHÇE - Sokak: MAHMATLI BAHÇE
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK
Güdül planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KOCA MUHTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ALPERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT AYHAN OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YAĞMUR BABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SEMERCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: PAMUK DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: GAZİ ALİ ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SANCAKCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÖKSÜZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: BEĞBÖĞREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ONBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: İMAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SAVAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YENİ MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HARMANLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: AKÇAKESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZEL - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEYVABÜKÜ - Sokak: MEYVABÜKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEYVABÜKÜ - Sokak: 1.MEYVABÜKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZÇALTI - Sokak: ÖZÇALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 2.YELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1.YELLİ
Belde/Köy: GÜZEL - Mahalle:
Belde/Köy: SORGUN - Mahalle:
Belde/Köy: YELLİ - Mahalle:
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK
Keçiören planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 540
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 567/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 548
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 635
|14:30 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEBAŞI - Sokak: CUMA
|14:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: BÜLBÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: DEREKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: KANGAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: PAZARYERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: PINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: SELENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: İÇÖZ DERESİ
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI
|09:30 - 15:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYSARAY - Sokak: GÜNEYSARAY
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKBEL - Sokak: GÖKBEL
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
|14:30 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİVE - Sokak: KARAAĞAÇ
Polatlı planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: EMEK YÜZÜKBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: GAZİ YÜZÜKBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: YENİ
|11:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI - Sokak: SİNANLI
Belde/Köy: UZUNBEY - Mahalle:
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BABAYAKUP - Sokak: BABAYAKUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUKPINAR - Sokak: OLUKPINAR
Belde/Köy: AVŞAR - Mahalle:
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: KARA MUSTAFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: AKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: NİHAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: KOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: HANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: GÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: KUZEY(TOPRAKLIK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: YUKARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 619
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 605
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 601
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇEKİRDEKSİZ - Sokak: YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAAHMET - Sokak: KARACAAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAAHMET - Sokak: CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRANHARMANI - Sokak: KIRANHARMANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜSLÜM - Sokak: YOLUN ÜSTÜ MÜSLÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIOBA - Sokak: YUKARI SARIOBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAZLAR - Sokak: YUKARI SAZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ
|09:30 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR - Sokak: ADATOPRAKPINAR
Belde/Köy: ADATOPRAKPINAR - Mahalle:
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: DERVİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: AŞİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: DERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABADAN - Sokak: ABADAN
|16:30 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: SUSAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: FARUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: ÜNAL
Sincan planlı elektrik kesintisi
|14:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FOSFOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FİNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜVERCİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KISA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: OBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇENGEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: CİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FAMİLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PLEVNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LEVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EĞRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NERGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FIRAT
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ESENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ESENLER MEZRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLATLAR - Sokak: POLATLAR
|15:45 - 17:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1712
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1717
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CELAL BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CENGİZ TOPEL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT RAHMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SABİT SALİHOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞHT. RAHMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İRFAN ZÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ACAR
|11:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KARANFİL
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERİN
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3709
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3710
|14:30 - 19:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KENTKOOP - Sokak: 1864 İLK UMUT 90 SİTESİ
İLGİLİ HABERLER
Su Kesintisi 29 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.