Elektrik Kesintisi 29 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Eylül Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.09.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.09.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

14:30 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

Ayaş planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: GÖKLER 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: A KÜMESİ AKKAYA

Bala planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: DAĞ EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKOVAN - Sokak: KURTKOVAN

Çankaya planlı elektrik kesintisi

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 788

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 803

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 797

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKER - Sokak: 796

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 973

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 979

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 974

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 946

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 976

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 975

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 950

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 971

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 980

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 948

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 972 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN 14:30 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 452

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İNKILAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAYINDIR 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SELANİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİYA GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: ESAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: KONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: GÜFTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: OLGUNLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLIDERE - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: KUMRULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: MİLLİ MÜDAFAA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: HATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: SELANİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: ZİYA GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: İNKILAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: BAYINDIR 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: BECERİKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: DR.MEDİHA ELDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: OLGUNLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: OLGUNLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ZİYA GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SELANİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MİLLİ MÜDAFAA

Çubuk planlı elektrik kesintisi

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HIZIR REİS 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ELMAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: EKMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇALIŞKANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CİHANGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALACA 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SİPAHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALİ EĞİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FAHRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HÜNKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ABİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BATTAL GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DAĞISTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İZZET BEGOVİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ZİYA ÜLHAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AYKUT 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT HİMMET YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: IRMAK 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YUNUS 6

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YUNUS 7 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: OĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRCİ - Sokak: 1 KÜME 14:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: METEOROLOJİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEYEHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: OSMANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ELİBOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT LOKMAN KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: VAKIF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CİBALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇALIKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CUMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DARICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NİLÜFER 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT SAİT TÜRKMENOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CANSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEFAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KURBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DERUNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÖMER HAYYAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BELDE 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HANIMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DURMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BASIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BELDE 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DÜŞÜNÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DİNÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEŞİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ANAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ATİLLA DEMİRBAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İSKİLİPLİ ATIF HOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALPER YAVUZ AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ATEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇEÇENİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ÇAVULDUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AZAD 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BERAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT GAZİ ALERDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: EMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KÖKLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ZİHNİ OLMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: TACİKİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞİRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALTIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YÜCE 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YÜCE 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞAİR BAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: GÜLLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: TUĞRA 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARGIN.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAUF DENKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BASKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT İMMET ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NİYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DÜZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DEVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DOLUNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: MUHABBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İSLAMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALİ GERGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İBNİ SİNA(2.KISIM)

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER - Sokak: HÜRRİYET

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU 14:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 1.KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 2.KÖY

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: 1002 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMETLİ ŞEHİT EMRAH - Sokak: ŞEHİT EMRAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLIBAHÇE - Sokak: MAHMATLI BAHÇE 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK

Güdül planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KÖROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KOCA MUHTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ALPERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT AYHAN OĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YAĞMUR BABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SEMERCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: PAMUK DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: GAZİ ALİ ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SANCAKCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÖKSÜZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: BEĞBÖĞREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ONBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: İMAMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SAVAŞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: YENİ MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HARMANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: AKÇAKESE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZEL - Sokak: GÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEYVABÜKÜ - Sokak: MEYVABÜKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEYVABÜKÜ - Sokak: 1.MEYVABÜKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZÇALTI - Sokak: ÖZÇALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 2.YELLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1.YELLİ

Belde/Köy: GÜZEL - Mahalle:

Belde/Köy: SORGUN - Mahalle:

Belde/Köy: YELLİ - Mahalle:

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK

Keçiören planlı elektrik kesintisi

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 540

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 567/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 548

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 635 14:30 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEBAŞI - Sokak: CUMA 14:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: BÜLBÜLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: DEREKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: KANGAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: PAZARYERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: PINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: SELENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜÇLÜKAYA - Sokak: İÇÖZ DERESİ

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI 09:30 - 15:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI 09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYSARAY - Sokak: GÜNEYSARAY 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKBEL - Sokak: GÖKBEL

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

14:30 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİVE - Sokak: KARAAĞAÇ

Polatlı planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: EMEK YÜZÜKBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: GAZİ YÜZÜKBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜZÜKBAŞI - Sokak: YENİ 11:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI - Sokak: SİNANLI

Belde/Köy: UZUNBEY - Mahalle: 09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BABAYAKUP - Sokak: BABAYAKUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUKPINAR - Sokak: OLUKPINAR

Belde/Köy: AVŞAR - Mahalle: 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: ERDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: KARA MUSTAFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: AKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: NİHAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: KOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: HANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMETAKİF - Sokak: GÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: KUZEY(TOPRAKLIK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: YUKARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 619

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 605

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 601

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇEKİRDEKSİZ - Sokak: YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAAHMET - Sokak: KARACAAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAAHMET - Sokak: CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRANHARMANI - Sokak: KIRANHARMANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜSLÜM - Sokak: YOLUN ÜSTÜ MÜSLÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIOBA - Sokak: YUKARI SARIOBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAZLAR - Sokak: YUKARI SAZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ 09:30 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR - Sokak: ADATOPRAKPINAR

Belde/Köy: ADATOPRAKPINAR - Mahalle:

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

14:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: DERVİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: AŞİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: DERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABADAN - Sokak: ABADAN 16:30 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: SUSAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: FARUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: ÜNAL

Sincan planlı elektrik kesintisi

14:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FOSFOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FİNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KISA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: OBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇENGEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: CİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FAMİLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PLEVNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LEVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EĞRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NERGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FIRAT 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ESENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ESENLER MEZRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLATLAR - Sokak: POLATLAR 15:45 - 17:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1712

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: 1717 09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CELAL BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CENGİZ TOPEL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT RAHMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SABİT SALİHOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞHT. RAHMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İRFAN ZÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ACAR 11:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KARANFİL 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERİN

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3708

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3709

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3707

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3710 14:30 - 19:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KENTKOOP - Sokak: 1864 İLK UMUT 90 SİTESİ

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