Şifahanelerin ustaları,

Lokman hekimler şifa dağıtırdı.

Yıllara çağlara yetecek,

İlim adamları alimlerimiz

Çağ kapatıp yeni çağ açtılar.

Büyük Osmanlı’nın yıkılışı

İnkarın iftiranın başladığı,

Dedelerimin icatları,

Düşmana maloldu.

Bunları biz bulduk dediler.

İlim yuvalarını yok ettiler.

Osmanlıyı içeride yıkanlar,

Çöküşün altında kaldılar.

İnsanlığı aydınlatan,

Geleceğe güne ışık tutanlar,

Belgeler, emanetler,

Denize döküldü,

Osmanlıyı yıkanlar,

Belgelerin kalanını götürdü.

İsimlerini bile değiştirmeden,

Bunları biz bulduk dediler.

Altı yüz yıllık mirasın nesline,

Yok dediler.

Atalarını inkar edenler,

Barışın, huzurun kaynağı,

Osmanlının yıkılışında,

Emperyalistlerle bir oldular.

Milyonlarca mazlumlar,

Osmanlının arkasından,

Katliamlar, yağmalamalar,

Salyalarını akıta akıta,

Ne insanlık ne ahlak bıraktılar.

Nehirlerden Osmanlının kanı aktı.

Camiler yıkıldı, dergahlar yok oldu.

Huzurun sahibi giderken,

Mazlumlar sahipsiz kaldı.

Gözyaşı, çile karanlık başladı.

Huzurun, adaletin merkezi,

İnananlar enkazların altında,

Çığlık çığlığa dağılıyordu.

Osmanlıyı yıkanlar,

Huzuru da götürdü.

Savaşlar, gözyaşı başladı.

Atalarını inkar edenler,

Dedelerinin orduları,

Osmanlının komutanları,

Halifenin yardımları ile,

Milyonlarca arazisi,

Yağmalanırken,

Haritalar üzerinde,

Yeni yeni devletler kurulurken,

Hacıbayramla başlayan,

Dualarla Cumhuriyet kuruldu.

Anlayamıyorum,

Hala atasını tanımayanları.