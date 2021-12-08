EGO’YA TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da toplu taşıma aracı kullanan şoför ile yaşadığım tatsız olayı bu köşeden duyurmuştum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO birimi sağ olsun konu ile yakından ilgilenerek ve bana yazılı bir açıklama gönderdi.

Birazdan sizinle o açıklamayı da paylaşacağım.

Halkın istek, talep ve şikayetlerinin önemsenmesi beni bir hayli sevindirdi. Öncelikle bu konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ve EGO Genel Müdürlüğünü tebrik ederim.

Şimdi o açıklamayı noktasına virgülüne dokunmadan paylaşmak istiyorum. Sonrasında ise birkaç sözüm olacak.



İlk Sayfa Gazetesinin 24 Kasım 2021 tarihli nüshasında, Osman AKDOĞAN imzasıyla yayımlanan “EGO’lu Şoför!” başlıklı yazınıza istinaden gerekli inceleme yapılmıştır.

Yapılan inceleme kapsamında 17 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında 335 hat numaralı otobüste görev yapan sürücü, ilgili makamlarca çağrılarak konu hakkında ifadesi alınmıştır.

Otobüs sürücüsü, durakta yolcu almaktayken bir vatandaşın telefonla konuştuğunu, otobüse binmek için herhangi bir harekette bulunmadığını, dolayısıyla otobüse binmeyeceğini düşündüğünden kalkış yaptığını, ancak tam hareket ederken telefonla konuşan vatandaşın sinirli bir şekilde otobüs camına vurmasıyla durduğunu, vatandaşı otobüse aldıktan sonra aralarında kısa süreli sözlü bir tartışma yaşandığını; yaşanan bu olayı üst amirlerine ve idaremize bildirmediğini ifade etmiştir.

Konuyla ilgili olarak şoförümüz yaşanan olayı idareye bildirmemesinden ve vatandaşımıza karşı kaba davranmasından dolayı kusurlu görülerek, hakkında rapor tutularak ceza komisyonuna gönderilmiştir. Ayrıca şoförümüz vatandaşa karşı daha saygılı davranması konusunda da ikaz edilmiştir.

Toplu taşıma hizmet sunumunda vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için önceliklidir. Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğü olarak periyodik bir şekilde vatandaşla temas noktasında çok önemli bir görev ifa eden otobüs sürücülerimize öfke kontrolü, stres yönetimi, halkla ilişkiler, görev bilinci vb. eğitimler verilmektedir. Ancak buna rağmen ne yazık ki benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. Kuruluşumuzca, benzer şikayetlerin giderilmesine yönelik eğitim çalışmalarımıza devam edilmektedir.

Saygılarımızla.

Şoför Bey’in üslubu sert olmasaydı, haklı tepkimi gösterdiğimde ‘durup seni aldığıma dua et, şimdi git…’ gibi yakışıksız kelime kullanmasaydı tartışma hiç yaşanmazdı.

İnşallah bu gibi olaylar son bulur da insanlar güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmanın keyfini yaşar.