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İsmail Coşar kimdir? İsmail Coşar’ın hayatı…

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli imam İsmail Coşar kimdir? İsmail Coşar’ın hayatı…
İsmail Coşar kimdir? İsmail Coşar’ın hayatı…

1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı. İmam hatip lisesini tamamlayan Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camisi'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın bu camide görev yaptı. Türkiye'nin dört bir yanında ve birçok Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkesinde düzenlenen programlarda Kur'an ve mevlit okuyan Coşar, seslendirdiği birçok kaside ve ilahiyle de hafızalara kazınmıştı.

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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Coşar, Ankara Mehmet Çelebi Cami Müezzinliği, Maltepe Cami İmam Hatipliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizliği ve Başkan Yardımcısı Vekilliği, Ankara Din Görevlileri ve İmam Hatip Mezunları Dernekleri Kuruculuğu, Türkiye Din Görevlileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkanlığı, Hakses Dergisi Sahipliği ve Genel Yayın Müdürlüğü, Sarı Basın Kartı sahipliği, TBMM XIX. ve XX. Dönem Çankırı Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

40 yılı aşkın görev yaptığı Kocatepe Camisi'nden yarın eşi ile birlikte son yolculuğuna uğurlanacak.

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