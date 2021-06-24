Sokak Çalışmalarının Gece Yapılması

Tüm günün yorgunluğunu atmak için kendinizi yatağa atmışsınız. Tam uykuya dalacağınız esnada bir ses.

O da ne olsa gerek? Asfalt çalışması, rögar çalışması, kaldırım çalışması, hafriyat toplanması ve ek olarak da; hilti sesi.

Ne yaparsınız? Sinirden çıldırırsınız. İşte bu hepimizin sorunu. Aslında bu konuda belediyenin de herhangi bir suçu yok.

Gündüz yapılsa ayrı dert, gece yapılsa ayrı dert. Ama ben şundan yanayım; en azından belediye ekipleri günler veya gün öncesinden bildirse.

Dese ki; "Bak kıymetli vatandaşım. Senin sokağında ya da caddende ufak bir çalışmamız olacak. Vereceğimiz rahatsızlık geçicidir.

Affola." dese. Ben bundan gayet memnun olurum. Vay be! Gerçekten de ufak bir durum için bile bilgi verilmiş derim.

Ama diğer türlü ne oluyor? Gecenin 12'sinde 1'inde "tar! tar! tar! tar!" çalışma sesi dinliyoruz.

Ha ben bu örneği verdim. Bazı okurlarımız diyebilirler. Belediye mesaj attı da, gürültü kesildi mi?

Hayır, gürültü aynı devam ediyor. Ama en azından insana verilen saygıyı, ilgiyi, şefkati görmüş oluruz.

En azından bizi düşünmüşler ve bize bilgi veriyorlar deriz. Ama ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Belediye ekiplerimize de hak veriyorum.

En kötü bir asfalt çalışması yapılacak olsa. Trafik akışı değişecek, vatandaş yolunu değiştirmek zorunda kalacak.

Ya kardeşim biz gece mesaisinden geldik az uyuyalım diyen vatandaşlarımız sitemde bulanacak. Bu konuda sorun kimde dersek, herkes parmak kaldıracak.

Ben bu yüzden şu şekilde bir öneri de bulunmak istiyorum. Belediye tarafından hangi çalışma yapılacak olursa, olsun.

Çalışmanın vereceği rahatsızlık analiz edilerek; yeni çalışma saati planlanmalı.

Yani, gecenin bir yarısında asfalt atmak yerine veya hilti çalıştırmak yerine, günün (gündüz saatlerinde) aydınlık saatlerinde çalışmalar yapılmalı.

Ancak, yapılacak çalışmanın bölgeye veya halka yansıyacağı sorunları ele alınmalı.

Trafik sorunu, gürültü sorunu, trafik yönü değişecek ise, trafik akışının aktarılacağı bölgede meydana gelecek sıkışık trafik olayları ve bunun gibi tüm sorunlar ele alınmalı. Bir şehrin yüzde 75'i gündüz çalışıyor, gece dinleniyor.

Elbette geriye kalan yüzde 25'lik dilimde yer alan gece çalışmasına giden vatandaşlarımızı unutmuş değiliz ancak, bu sorun sadece Ankara'nın değil, tüm ülkemizin sorunu.

Ama ne gece saatlerinde, ne de gündüz saatlerinde yapılan çalışmaların gürültüsü kimseyi memnun etmiş değil.

Sonuç olarak, Belediye ekipleri anket düzenleyerek vatandaşın nabzını tutabilir. Biz de deriz ki; vatandaş istemiş, belediye yapmış diyebiliriz.