Su Kesintisi 14 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.06.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 14.06.2021 20:00:00
Detay: Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 14.06.2021 Pazartesi günü saat 18.00 a kadar
Etkilenen Yerler: Çağlayan ile Misket mahallelerin alt kotları
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.06.2021 12:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi şafak mahallesi tek yolu caddesi üzerinde @ 150 ductil hattaki depsale nedeni ile 14/06/2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: Sanayi sitesi.
GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 14.06.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 14.06.2021 12:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ BOYALI MAHALLESI DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU YENILEMESI SEBEBI ILE PİLANSIZ SU KESINTISI UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BOYALI MAHALLESİ TAMAMI
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