Su Kesintisi 23 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.04.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.04.2021 12:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN Q75 LİK DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN PE100 BORU YARILMASINDAN DOLAYI PİLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR .
Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAHALLESİ TAMAMMI
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.04.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.04.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ,TOKİ KONUTLARI SOKAK VE BİR KISMI
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