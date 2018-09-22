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Su Kesintisi 25 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Ekim 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Ekim 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2020 13:00:00
Detay: Yenimahalle Bati Sitesi mah.2336 sok no:5 pe100_ø90 İçme suyu Abone hatti Baglantisi nedeniyle su kesintisi yapılacaktir.
Etkilenen Yerler: Bati sitesi mah. Altindag sitesi,Selkumu sit,Huzur Mekan sitesi,Altinkonut sitesi,Coşkun Irmak iş merkezi

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.10.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2020 17:00:00
Detay: Önder mahallesi, Ulubey mahallesi, Battalgazi mahallelerinde arıza ve tahliye koyma çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Önder mahallesi, Ulubey mahallesi, Battalgazi mahallesinin bir kısmı

 

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