  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Su Kesintisi 26 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 26 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 26.01.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 26.01.2020 13:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi Kardelen mah.2086 sokak Ortadoğulular sitesinde oluşan içmesuyu arızası nedeni ile su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Ortadoğulular sitesi

  • ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 26.01.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 26.01.2020 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi,Merkez alt kot su deposu vana arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Körler Mahallesi, Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Orta Mahallesi

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 26.01.2020 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Yüzükbaşı 1200 lük ana isaliye hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: ------İLÇE MERKEZİNİN TAMAMI ---- KARAİLYAS MAH. BEYLİKÖPRÜ MAH . NAZMİ ELMAS KIŞLASI .. İĞCİLER MAH. BASRİ MAH. ÖMERLER MAH.. YASIHÖYÜK KIRANIHARMANI MAH..ESKİPOLATLI MAH ..KARAPINAR MAH..

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 5
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AFAD'dan Elazığ depremi için yardım kampanyası26 Ocak 2020 Pazar 10:28
  • 6.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor26 Ocak 2020 Pazar 10:26
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik26 Ocak 2020 Pazar 10:22
  • Sağlık Bakanı Koca: 2,5 yaşındaki çocuğumuzun durumu son derece iyi26 Ocak 2020 Pazar 10:20
  • 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı26 Ocak 2020 Pazar 10:13
  • Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem26 Ocak 2020 Pazar 10:12
  • 2,5 yaşındaki kız çocuğu 24 saat sonra kurtarıldı26 Ocak 2020 Pazar 10:10
  • Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 56, enfekte sayısı bin 975’e çıktı26 Ocak 2020 Pazar 10:08
  • Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız26 Ocak 2020 Pazar 10:03
  • Mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar26 Ocak 2020 Pazar 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti