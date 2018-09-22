Su Kesintisi 26 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.01.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 26.01.2020 13:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi Kardelen mah.2086 sokak Ortadoğulular sitesinde oluşan içmesuyu arızası nedeni ile su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Ortadoğulular sitesi
- ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.01.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 26.01.2020 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi,Merkez alt kot su deposu vana arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Körler Mahallesi, Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Orta Mahallesi
- POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 26.01.2020 12:00:00
Detay: Polatlı ilçesi Yüzükbaşı 1200 lük ana isaliye hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: ------İLÇE MERKEZİNİN TAMAMI ---- KARAİLYAS MAH. BEYLİKÖPRÜ MAH . NAZMİ ELMAS KIŞLASI .. İĞCİLER MAH. BASRİ MAH. ÖMERLER MAH.. YASIHÖYÜK KIRANIHARMANI MAH..ESKİPOLATLI MAH ..KARAPINAR MAH..
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