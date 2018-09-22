Su Kesintisi 5 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 5 Nisan 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.04.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 5.04.2020 12:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ KANARYA SOKAK'TA OLUŞAN ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ KANARYA SOKAK VE CEVRELERİ
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.04.2020 10:20:00
Tamir Tarihi: 5.04.2020 12:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ VASFİ BERİSBEK CADDESİNDE OLUŞAN ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ VASFİ BERİSBEK CADESİ VE CEVRELERİ
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.04.2020 03:00:00
Tamir Tarihi: 5.04.2020 17:00:00
Detay: HARBİYE MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ İÇERİSİNDE Q1200'LÜK TEMİZ SU BORUSU ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: CEVİZLİDERE MAHALLESİ, İLKADIM MAHALLESİ, YUKARI ÖVEÇLER MAHALLESİ, AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ, SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ, HARBİYE MAHALLESİ, AZİZİYE MAHALLESİ, GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ, AYRANCI MAHALLESİ, ATA MAHALLESİ, HUZUR MAHALLESİ, BİRLİK MAHALLESİ, İLKBAHAR MAHALLESİ, HİLAL MAHALLESİ, YILDIZEVLER MAHALLESİ, SANCAK MAHALLESİ, AKPINAR MAHALLESİ, KARAPINAR MAHALLESİ, GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ, KIRKKONAKLAR MAHALLESİ, BADEMLİDERE MAHALLESİ, KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, MÜRSEL ULUÇ MAHALLESİ, KEKLİK PINARI MAHALLESİ, MALAZGİRT MAHALLESİ, İLKER MAHALLESİ, NACİ ÇAKIR MAHALLESİ, OSMAN TEMİZ MAHALLESİ, ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAHALLESİ, ŞEHİT CENGİZ KARACA MAHALLESİ ORAN MAHALLESİ VE CİVARI
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