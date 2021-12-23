Zam Fırsatçılığı

2021 yılı içerisinde sık sık konuştuğumuz bir konu da, dolar ve ekonomi terimleri oldu. Dolara bağlı yapılan zamlar, vatandaşın belini büktü. Ekonomi düzelir mi, düzelmez mi tartışmaları devam ederken; kargaşalı bir ortamda standart yaşamaya devam eder olduk. Zamların ve doların tartışması sürekli alevlendi. Bırakın 24 saati, 5 saniye ara ile kur farkından dolayı işlem yapılamaz hale geldi...

Bu olaylar yaşanırken, benim en çok zoruma giden ise; yapılan zamların "kur normaline" dönüşmesiyle beraber indirim olarak yansıtılmaması oldu. Sanki herhangi bir zam yapılmamış, aslında her ürünün güncel fiyatı yapılan zam ile beraber belirlenmemiş gibi bir hava hakim. Eee dolar düştü, niye zam yapılıyor denildiğinde de, sürekli bir bahane mevcut...

Bu düzen böyle gelmiş ama değişmesi gerekiyor. Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç. dizisinde Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konukçu'nun repliği tam da bu olayı özetliyor. "Hiç biriniz istemedik ki abi ama değiştirmek için ne yaptık..." İşte tam burada, insan hayatı sorgular hale geliyor. Ama değişen hiçbir düzen yok...

Ticaret Bakanlığı marketlerde, zabıtalar pazarlarda, maliyeci personeller şirketler tarafında denetimlerine devam ede dursun, biz dolar ile gelen zamları; dolar düştüğünde ne zaman yeni zam gelir diye bekleyelim... Düzen değişmiyor olabilir ama düzen iyileştirmesi yapılırsa, belki bizimde yüzümüz güler...