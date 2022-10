20 yazılım firması ile 20 meslek lisesini eşleştirerek gençleri doğrudan istihdama hazırlıyoruz

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, “1 Milyon İstihdam Projesinin temellerini oluşturduk. 20 yazılım firması ile 20 Meslek Liselerini eşleştirerek meslek lisesi mezunlarını doğrudan istihdama hazırlıyoruz” dedi.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)’ ın 1992 yılında 7 yazılım şirketi tarafından yerli yazılım sektörünü desteklemek amacıyla kurulduğunu belirten Başkan Gönül Kamalı; “Amacımız yerli yazılımı her geçen gün geliştirmek ve istihdamı artırmak. 20 firma ile 20 meslek lisesini eşleştirerek gençlerimize mezun olur olmaz çalışma imkanı sağlıyoruz. Yazılım alanında Ülkemizde Avrupa’ya göre az olan kadın istihdamını artırmak adına kadın yazılımcıları evden çalışmaya teşvik ediyoruz. Dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne bir gözümüz hep eğitimde olurken bir gözümüzde ihracatta oldu” (YASAD)’ amaç ve yazılım alanında gençlere sağladıkları imkanları dile getirdi.

PROJENİN TEMELİ OLUŞTU

Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı, “Yazılım Sanayicileri Derneği’nin temel prensibi sektörün 5-10 yıl ilerisinde olmak ve gelecekte oluşacak ihtiyaçlar için bugünden örnek lider projeler yapmak olmuştur. 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz GEMIM Girişimcilik ve Eğitim Merkezi Projesi bugün tüm yurda yayılmış Girişimcilik/Hızlandırıcı/Incubatör merkezlere dönüşmüştür. 2019 yılında yazılım eğitiminin tabana yayılması için ürettiğimiz fikirler, 2020 yılında Hazine ve Maliye bakanlığının 1 Milyon İstihdam Projesinin temellerini oluşturmuştur. YASAD olarak 30’uncu yılımızda da yine bir proje yapıyor, 20 yazılım firması ile 20 Meslek Liselerini eşleştirerek meslek lisesi mezunlarını doğrudan istihdama hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EVDEN ÇALIŞMAYA DAVET

Yazılım sektöründe kadınların istihdam oranı Avrupa’da yüzde 11 Türkiye’de yüzde 9 oluğunun belirten Başkan Kamalı, “Ülkemizde kadın yazılımcı oranları çok düşük. Ben İngiltere’de ve Kanada’daki uzun yıllar çalıştım. Maalesef yazılım sektöründeki kadın istihdamı Avrupa’da da yeterli seviyede değil. Yıllardır çok büyük değişimler olmadı. Biz bu dönem MELYAZ projesiyle beraber öncelikle bir kadın komitesi kurduk. Kadın komitemiz güçlü, sesi yüksek çıkan genel müdür ve şirketi sahibi kadınlarımızdan oluşuyor. Türkiye’deki yazılım ve bilişim alanında yüksek kalitede ve öğrenciler yetiştiren meslek liselerimiz, meslek liselerimizin kız öğrencileriyle ve aynı zamanda kadın öğretmenleriyle büyük bir pr çalışmasını arifesindeyiz. Bu sektörde 250.000 istihdam açığı var. Bu açığı yalnızca yetiştirerek karşılayamıyoruz. Maalesef evde oturan çok kadınımız var ve pandemi ile beraber biz uzaktan çalışmayı tamamen benimsedik. Bu sebeple kadınlarımızı biz evden çalışmaya davet ediyor ediyoruz” diye belirtti.

BİR GÖZÜMÜZ EĞİTİMDE BİR GÖZÜMÜZ İHRACATTA

Yazılım Sanayicileri Derneği, YASAD, Başkanı Gönül Kamalı, “YASAD olarak geçtiğimiz otuz yılda bir gözümüz eğitimde iken bir gözümüz de hep ihracatta oldu. Yazılım sektörünün globalleşmesi için firmalarımızın uluslararası pazarlara çıkmaları gerektiğini biliyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın büyük destekleriyle ülkemizde ilk defa sadece yazılım sektörünü hedefleyen Bilişimin Yıldızları/e-Turquality Destek programının yayınlandığını mutlulukla gördük. Bakanlıklarımızın sağladığı bu desteklerin ve toplumda oluşan farkındalığın yakın gelecekte yeni Unicornlar/ Turcorn lar ortaya koyacağımıza olan inancımız sonsuzdur” dedi.



YERLİ YAZILIMI DESTEKLİYORUZ

5 Ekim 1992’de 7 yazılım şirketi tarafından yerli yazılım sektörünü desteklemek amacıyla kurulduğunu belirten Gönül Kamalı, “Teknoloji odaklı kalkınma modeli ile ARGE ve Teknoloji üretimini ve eğitimini teşvik eden bir sivil toplum kuruluşu olarak 30’uncu yılımıza ulaştığımız için mutluyuz. Bu günlere gelmemize destek olan üyelerimize, sektörümüze, bizi daima destekleyen kamu kurum ve kuruluşlarına ve basın mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Atatürk’ün her konuşmasında ifade ettiği gibi “En gerçek kılavuz bilimdir” sözünü ilke edinerek ülkemizde yüksek teknoloji ve yazılım sektörünü büyütmek için çaba gösteriyoruz. Günümüzde her kullandığınız cihaz, her üretilen ürünün içinde veya üretim sürecinde yazılım kullanılıyor. Pandemi döneminde fiziksel olarak var olamadığımız her türlü ortamda yazılımlar sayesinde var olabildiğimizi gördük. Dünyada gitgide daha büyük önem kazanan yazılım sektörünün ülkemizdeki yansıması da günden güne büyüyor” şeklinde konuştu.

Buket Beslen\ İLKSAYFA