200 milyonluk israf

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de yıllık kişi başı 93 kilogram yiyecek israf edildiğini belirterek, “Her lokma, kayıp ve israf edilmeyecek kadar değerlidir. Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Yılda 200 milyon lira kayıp oluşuyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 milyar liralık gıda israf edildiğini, israfın yüzde 61’in evlerde, yüzde 26’sının ise gıda hizmeti veren işletmelerde meydana geldiğini söyledi. Bayraktar, “Türkiye’de her yıl kişi başı 93 kilogram, toplamda 7,7 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor. Tarladan sofraya kadar olan kayıplarla birlikte bu miktar 18 milyon tona denk geliyor. Her lokma, kayıp ve israf edilmeyecek kadar değerlidir. İsrafla mücadele etmeliyiz” dedi.

TARIM ALANLARI DARALIYOR

Bayraktar, ülkemizde ve dünyada yaşanan gıda kayıpları ve israfına ilişkin görüntülü basın açıklaması yaptı. Dünya nüfusunun hızla arttığına dikkat çeken Bayraktar, “Buna karşılık şehirleşme, sanayileşme, turizm ve ulaşım sektörlerindeki gelişmeler tarım alanlarının daralmasına yol açıyor” dedi.

BİTKİSEL ÜRETİMDE İSRAF; 21 MİLYAR

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’de bitkisel üretimde kayıpların önemli bir kısmı, zamanında ve uygun tekniklerle yapılamayan hasat işleri ve gerekli koşulları taşımayan depolama ve işleme sistemleri sonucu oluşuyor. 2020 sezonunda istatistiği tutulan 63 üründe, toplamda 118 milyon ton olan üretimin 10,3 milyon tonu yani yüzde 8,7’si hasatla birlikte sofraya ulaşana kadar kaybedildi. 2020 yılı için bitkisel üretim değerini göz önüne aldığımızda bu miktar 21,3 milyar liraya denk geliyor. Buna nihai tüketimdeki israf dâhil değildir.”

YÜZDE 8,3 SOFRAYA GELMEDEN KAYBOLUYOR

Yaş sebze ve meyvedeki kayıp oranının yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değiştiğini kaydeden Bayraktar, üretilen buğdayın yüzde 8,3’ünün sofraya gelmeden kaybolduğunu vurguladı. Son tüketiciye varmadan meydana gelen kayıpların üretime oranı ise, buğdayda yüzde 8,3, arpada yüzde 8,4, mısırda yüzde 6,4, pirinçte yüzde 4,2 olarak açıklandı.

KİŞİ BAŞI 93 KİLOGRAM İSRAF

Bayraktar israfın büyüklüğünü şu sözlerle anlattı, “Türkiye'de evde, gıda hizmeti veren yerlerde ve gıda satıcılarında her yıl kişi başı 93 kilogram, toplamda 7,7 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor. Tarladan sofraya kadar olan kayıplarla birlikte bu miktar 18 milyon tona denk geliyor. Buna en belirgin örnek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yaptığı bir çalışmadır. Çalışmaya göre, her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Üstelik gıda ürünlerinde fiyat artışının ön plana çıktığı bugünlerde bu israfın önlenmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, tarladan sofraya kadar yüzde 25 ile 30’larda olan gıda kaybı ve israfının insani boyutu bir yana, ekonomik boyutu da çok büyük rakamlara ulaşıyor.”

176 MİLYAR LİRA KAYIP

“Bu oranlarla hesap edildiğinde 2020 yılı hane halkı gıda ve alkolsüz içecekler için yapılan harcama dikkate alındığında 176 milyar lira gıda kaybı ve israfı bulunuyor” diyen Bayraktar sözlerini şöyle noktaladı:

İSRAFLA MÜCADELE TARLADAN BAŞLAMALIDIR

“İsrafla mücadele tarladan başlamalıdır. Üreticilerin öncelikle yetiştirme ve hasat teknikleri konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirin halkalarının ıslah edilmesi şarttır. Tüketici ürünü ihtiyacı kadar satın almalıdır. Başta sebze, meyve olmak üzere ürünleri uygun saklama ve kullanma şartlarına göre zamanını geçirmeden değerlendirmelidir. İhtiyaçtan fazlası alınmamalıdır. İhtiyacın üzerinde ekmek alınmamalı, bayatlayan ekmekler uygun şekilde değerlendirilmelidir.”

KÜÇÜK PORSİYONLAR TERCİH EDİLMELİ

“Evde veya lokantalarda yemek küçük porsiyonlar halinde servis edilmeli, yenebilecek kadar alınmalı, tabakta yemek bırakılmamalıdır. Sipariş edilen yemeğin fazla gelmesi durumunda kalanların paketlenmesi talep edilmelidir.”

Emrah Özcan/ İlksayfa