30 Ağustos Zafer Bayramı 

Bilindiği üzere 30 Ağustos günü zaferimizin günü olarak kutlanmakta. Peki nasıl kazanıldı bu zafer?

19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelemiz 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruzla hedefine ulaşmıştır.

Mondros Mütarekesiyle başlatılan ve Sevr Antlaşmasıyla gerçekleştirildiği zannedilen Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyen korkunç ve hain zihniyete karşı, milletimizin maddi ve manevi bütün güç kaynaklarını seferber ederek Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak hedefine yönelik olan bu Büyük Zafer, Türk Milletinin egemenlik sevinci olarak kutlayacağı en önemli bayramlarımızdan biridir.

Ne diyordu Büyük Atatürk; “Hiç bir zafer gaye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için gereken vasıtadır. Gaye, fikirdir. Zafer, bir fikrin elde edilişine hizmeti nispetinde kıymet ifade eder. Bir fikrin elde edilişine dayanmayan bir zafer ölümlü olmaz. O, boş bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.”

İşte bu Büyük Türk zaferinden sonra da Türk milleti için yeni bir âlem doğmuş; Lozan Antlaşmasıyla bağımsızlığımız onaylanarak milli sınırlarımız çizildikten sonra çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Mondros Mütarekesinden sonra Yunanlılar İzmir'e asker çıkardılar. Oradan yurdumuzun içlerine doğru ilerlemeye başladılar. Gittikleri yerleri yakıp yıkıyor, silahsız halkı acımasızca öldürüyorlardı. Halkımız kendi güçlerince karşı durmaya çalışıyorlardı. İnönü’ye kadar ilerleyen Yunan ordusu burada Türk ordusu ile karşılaştı. Yapılan savaşlardan sonra Yunanlılar çekilmek zorunda kaldılar. Büyük bir hazırlığa başladılar. Bütün güçlerini topladılar. Türkleri, hem de Türk toprağında yeneceklerini zannediyorlardı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ordumuz 26 Ağustos günü düşmana beklenmedik bir saldırıda bulundu. Sayıca Türklerden çok büyük olan Yunan orduları paniğe kapıldı. 30 Ağustos günü yapılan meydan savaşı ile düşman tamamen yenildi ve İzmir’e doğru kaçmaya başladı.

M. Kemal Paşa’dan “Ordular ilk hedefiniz Ak-denizdir. İleri!” emrini alan Türk orduları kaçan düşmanın peşine düştü. Yunanlılar kaçarken bir yandan da köyleri, evleri ateşe veriyorlardı.

1 Eylül’de Yunan komutanı esir alındı. Ordularımız 9 Eylül’de İzmir’e girdiler. Topraklarımız düşman askerlerinden temizlendi.

30 Ağustos zaferi Kurtuluş Savaşımızın en son ve en büyük zaferidir. Her yıl büyük bir heyecanla Zafer Bayramı olarak kutlanır.

Yüce Türk Milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun.