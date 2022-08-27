Geleneksel tarımda verim neye, kime göre az?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın, Ayaş’ın Akkaya Köyü’nde çiftçi kadınları ziyaret etmesi son derece önemliydi.

Tarlaya girip domates toplayan Emine Erdoğan, üreticilerin kışlık menemen yapımına da eşlik etti.

Emine Erdoğan, domatesi çok sevdiğini belirterek kadın girişimcilerden kurutulmuş domates yapmalarını istedi.

Yemeklerde domates, kuru domates ya da güneşte kurutularak yapılan salçayı kullandığını anlatan Emine Erdoğan, her hafta sonu evde menemen pişirdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da menemeni sevdiğini söyledi.

Çiftçi kadınlar, geçmişte sebzelerden "tohumluk" saklandığını ancak "Verim az oluyor" diye artık bunun yapılmadığını aktarınca Emine Hanım "Yanlış bilgi maalesef. Bazı şeylerin geriye dönüşü imkansız. Keşke bir mucize olsa" dedi.

Gerçekten de son derece önemli bir konuda ortaya atılmış ve yıllar içinde “doğru” olarak görülmeye başlanmış “yanlış” bir bilgidir bu.

Organik tarımda verim neye, kime göre az oluyor bir kere?

Örneğin bir kök domates doğal yollarla normal şartlarda ne kadar ürün verebilirse, bu elde edilmişse bu nasıl az olarak değerlendirilir?

Bir takım ilaçlarla verimi daha da artırma arayışı tüketicilerin yanı sıra doğayı bozar ki, bu tabiata, nimete ihanettir.

Bu noktada Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Varol’un yaptığı çağrı da çok kıymetlidir:

"Atadan, ebemizden, dedemizden gördüğümüz üretime geri dönme çağrısı yapıyorum. Lütfen organik, geleneksel tarıma dönelim. Topraklarımızı, sağlığımızı, geleceğimizi kurtaralım. Çocuklarımıza ebelerimizden dedelerimizden aldığımız toprakları o şekilde bırakalım, kimyasallardan uzaklaşalım."

Ayaş domatesinin aroması, tadı ve lezzetiyle meşhur bir domates olduğuna dikkati çeken Varol, bunu organik tarımla taçlandırdıklarını anlattı.

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Değerli okurlar,

Ayaş domatesi bozulmayıp, kendine has özelliklerini yitirmeden yaşamaya devam edecekse işte bu Zehra analarımızın, ablalarımızın sayesinde olacaktır.

Emine Hanım’ın böylesi büyük bir görevi üstlenmiş olan Ayaş’lı kadın çiftçileri ziyareti bu bakımdan da son derece önemlidir, takdire şayandır.

Onlara büyük bir moral olmuştur.

Nitekim Kooperatif Başkanı Zehra Varol, Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti şöyle dile getirmiştir: "Sayın Emine Hanımefendi'nin bugün buraya gelmesi, bizi onurlandırması, rüyada gibiyiz. Hala inanamıyoruz, burada bizimle domates tarlamızda, menemen kazanımızın başında... Çok mutluyuz, onur duyduk, gururlandık."

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Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2007 yılında Ayaş’ın Akkaya köyünde, tarımda aktif üretim yapan 15 kadın çiftçi tarafından kurulmuştur.

“Organik tarımda biz de varız demek, ürettiğimiz ürünleri katma değerli hale getirmek, yerel ve yöresel ürünleri arttırmak ve siz değerli tüketicilerimizin doğal ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaktır” amacıyla yola çıkan kooperatif, 2018 yılında yetiştirdikleri domateslerden 15 ton salça üretimi gerçekleştirmiştir.

2019 yılında bu miktar 40 ton salçaya yükselmiştir.

Ayaşlı çiftçi kadınların mevsiminde yetişen Ayaş domateslerinden, hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan organik tarıma uygun şartlarda salça üretimi devam ediyor.

Tabi üretim miktarının artması gerekiyor.

Bu da devlet desteği, milletin tercihiyle olabilecek bir şey.

Dileğimiz kooperatifin kapasitesini artırması, bütün Ayaş domateslerini işleyebilir hale gelmesidir.

Başkan Varol ifadesiyle, burada bir oluşum var. Çalışan sayısını ve üretim kapasitesini artırmak ve gelişmek için mücadele ediliyor.

Bu tesis kesinlikle büyümeli ve Ayaş’ın bütün çiftçisini içine alıp, meşhur domatesine sahip çıkmalı.



