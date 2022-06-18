ABB’den Kur’an Dersi

3 aylık yaz tatillerinde belediyeler çocuklara, gençlere yönelik olarak değişik etkinlik düzenliyor.

Bu etkinliklerin başında Yaz Okulları geliyor.

Ankara’da da Büyükşehir başta olmak üzere pek çok ilçe belediyesi Yaz Okulları için hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Özellikle çalışan anne-babalar için çok kıymetli bir hizmet doğrusu.

Hele anaokulu-ilkokul çağında çocuğu olan çalışan ebeveynlerin dört gözle beklediği kurslar bunlar.

Peki, “Yaz Okulları”nda çocuklara, gençlere neler öğretiliyor? Öğrenciler buralarda nelerle meşgul oluyor?

Şimdiye kadar hiç tecrübe etmediğimden, merakımı gidermek için belediyelerin Yaz Okulları’nın içerine şöyle bir göz attım. Birbirlerinden farklı içerikler gördüm.

Örneğin Keçiören Belediyesi…

Basketbol, voleybol, hentbol, kick boks, judo, tekvando, tenis, kaykay, atletizm, güreş, halter, badminton, buz pateni, oryantiring, masa tenisi, dart, satranç, akıl zeka oyunları, okçuluk, ragbi ve bilek güreşi olmak üzere 21 farklı branşta eğitim verilecek Keçiören’in Yaz Okulları’nda.

Bu etkinliklerden, eğitimlerden 7-14 yaş arası tüm çocuklar faydalanabilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören bir spor şehridir. Spor yapmak isteyene bahane yok” diyerek duyuruyor, spor ağırlıklı Yaz Okulları’nı.

Yenimahalle Belediyesi’nin Yaz Okulları ise basketbol, voleybol, hentbol, halk oyunları gibi etkinliklerin yanı sıra 4-10 yaş aralığı için bale ve jimnastik eğitimi içeriyor. Yenimahalle’de 8-14 yaş aralığında ki çocuklara okçuluk eğitimleri de verilecek.

Altındağ Belediyesi de Yaz Okulu benzeri bir etkinliğe imza atıyor. İlçede Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde “3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Teknolojileri ile Dijital Medya” eğitimleri verilecek.

Mamak Belediyesi’nin Yaz Kursları ise tezhip, minyatür, ebru, hat, kalemişi gibi el sanatları ile bağlama, gitar, ney, keman, kanun, piyono, ud gibi müzik eğitimleri ve basketbol, futbol, hentbol, voleybol, dövüş sanatları içeriyor.

Ve Büyükşehir Belediyesi de tüm Aile Yaşam Merkezleri ile Çocuk Kulüpleri’nde Yaz Okulları düzenliyor.

ABB Yaz Okulları’nın ders programı hayli dikkatimi çekti doğrusu.

10 Haziran tarihi itibarıyla kayıtların başladığı ve 20 Haziran-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan ABB Yaz Okulları’nda Kur’an-ı Kerim Dersi de bulunuyor.

ABB’nin örneğin Aktepe Çocuk Kulübü Yaz Okulları’nda Kuran-ı Kerim dersi de var, jimnastik dersi de var, dans dersi de…

Yine Batıpark Çocuk Kulübü Yaz Okulları’nın ders programında İngilizce de bulunuyor, Kur’an-ı Kerim de… Mamak, Sinanlı çocuk kulüplerinin yaz okulları da bu şekilde; Matematik de var, Türkçe de var, İngilizce de var, Kur’an-ı Kerim de… Yine Çubuk, Akyurt aile yaşam merkezlerinin Yaz Kursları’nda Diksiyon, Bilgisayar, Tiyatro, Gitar eğitimlerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim dersi de yer alıyor.

İlçe belediyelerden karma bir içerik adeta; hepsinden var…

Anlayacağınız ailelerden dileyen dans, dileyen Kur’an eğitimine gönderebilecek.

ABB Yaz Okulları’nda Kur’an-ı Kerim Dersi’nin olması son derece önemli.

Mansur Yavaş Bey’i, bu çok önemli noktayı görüp, gereğini yerine getirdiği için kutluyorum.