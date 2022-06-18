Dünyada enflasyon artıyor, faiz oranları yükseliyor. Küresel enflasyondaki artış yatırımcıları güvenilir ve daha az riskli yatırımlara yöneltiyor. Bu olaylardan payını kripto paralarda aldı. Bitcoin son ayların en düşük seviyelerine geriledi.

Özellikle FED’in faiz artırımıyla başlayan süreç, Rusya-Ukrayna savaşıyla ile tetiklendi ve LunaUSD kripto para biriminin dolara karşı sabit değerini kaybetmesi, Bitcoindeki çöküşü hızlandırdı. Bu süreçte milyarlarca dolar para buhar oldu. Aslında buna çöküş demek ne kadar doğru bilmiyorum, Bitcoin 20 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kimine göre bu seviyeler makul, kimine göre bir alım fırsatı. Bana soracak olursanız dibin dibi var. 20 bin dolar bile bazıları için yüksek bir fiyat ve elindekileri sattığında büyük kâr ediyor. Bu yüzden temkinli yaklaşmak lazım. Sonuç ne olursa olsun birileri kazanırken, birileri kaybediyor. Genelde kaybeden taraf daha fazla oluyor. Özellikle piyasaları fudlayanlar bu işlerden büyük kazanç elde ediyor. Sosyal medyada fenomen diye tabir ettiğimiz kişiler birçok insanın para kaybetmesine neden oldu. Bu kişiler Bitcoin 50 bin dolardayken dip ve alım fırsatı diyordu, 40 bine düştüğünde yine aynısı söylüyorlardı. 28 bin dolar direncinin kırılmayacağını iddia ediyorlardı, o dirençte kırılarak 20 bin dolara kadar geriledi. Finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcılar bu fenomenlerin tavsiyeleri ile yatırım yaptı ve büyük zarara uğradılar. Haliyle de milyonlarca insan piyasaya küsmüş durumda. Şu an piyasa allak bullak, nerenin dip nerenin tepe olacağı tahmin edilemez boyutta. En güvenilir majör coinlerin dahi bir günde yok olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. O yüzden siz siz olun ne başkalarının lafıyla yatırım yapın ne de borç ile kredi ile bu piyasaya girin.

Kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla yatırım yapın. Aksi halde bir sabah uyandığınızda elinizde sadece hayalleriniz kalır.