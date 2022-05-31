Ahmet er amca

Horasan’dan Anadolu’ya geçen Oğuzların bazı boyları Batı Anadolu’ya ulaşmıştır. Ceddi Hayranı Mahmud Dede (Yatağan Mahmud) ile soy kütüğünün nesilden nesile aktarılan bilgilerle İmam-ı Ali Rıza’ya uzandığı rivayet edilen Ahmet Er, 1927 yılında Manisa ilinin Akhisar ilçesinin Sünnetçiler köyünde doğmuştur. Baba adı Şevket, annesi Hüsniye hanımdır.

İlkokulu doğduğu köyde bitirmiş, ortaokulu Akhisar’da tamamlamış, 1947 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden mezun olmuş ve aynı yıl Kara Harp Okulu’na girmiştir. 1950 yılında Akar Harp Okul’undan Teğmen rütbesi ile orduya ve jandarma sınıfına katılan Ahmet Er, memleketin birçok yerlerinde ordunun çeşitli kademelerinde görev ifa etmiştir.

1951 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye iltica eden üç yüz bin Türk’ün ızdırabını “Göçmen” isimli üç perdelik bir dram yazmıştır. Bu piyes Türkiye’de “yüz milli piyes”in içinde yer almıştır.

1957 senesinde Milli Savunma Bakanlığı’nca açılan Radyofonik Temsil yarışmasında Kosova Meydan Muharebesi’ni konu alan “Meçhul Süvari” isimli radyofonik temsili ile ödüle layık görülmüştür. Bu temsil Ankara Radyosu tarafından 1957 ve 1960 tarihlerinde iki defa 1960’da İstanbul radyosunda da bir defa olmak üzere temsil edilmiştir.

27 Mayıs 1960 harekatı içinde de görev alan Ahmet Er, Milli Birlik Komitesi üyesi olarak hizmet etmiştir. Daha sonra otuz sekiz kişilik Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında meydana gelen itilaf sonucu yurt dışına gönderilen “Ondörtler” grubu arasında yer almış ve 13 Kasım 1960’da Libya Büyükelçiliği Devlet Müşavirliği’ne atanmıştır. 1962’de yurda dönmüş ve doğduğu köye yerleşmiştir.

31 Mart 1965’te Alpaslan Türkeş’le birlikte CKMP’de siyasete atılan Ahmet Er, CKMP’nin 1969 Şubat ayında Adana’daki kongresinde MHP’ye dönüşümüyle birlikte, bu partinin 12 Eylül darbesine kadar Genel Başkan Yardımcılığı’nı yürüttü. 12 Eylül’den sonra, cuntanın mahkemelerinde yargılanan Er, yapmış olduğu tarihi bir savunmayla darbecilere meydan okudu.

Tahliye olduktan sonra uzun bir dönem siyasetin dışında kaldı. Sadece milli İslami değerlere bağlı ülkücü gençliğin yetişmesi amacıyla düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katıldı.

7 Temmuz 1992’de MÇP’den ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurdukları Büyük Birlik Partisi’nde tekrar siyasete giren Ahmet Er, partinin “Kurucular Kurulu” üyeleri arasında yer aldı. Uzun bir dönem bu partinin Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Er, sağlık şartları sebebiyle aktif siyasetin dışında olmakla birlikte Büyük Birlik Partisi 3.Olağanüstü Büyük Kurultayı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak Türk siyasetçilerine rehber olmaya devam etmiştir. Şairler-Yazarlar-Sanatseverler Derneği üyesi olan Ahmet Er, Türk-İslam kültür ve medeniyeti üzerindeki inceleme ve araştırmalarına hastalıklarına rağmen etmiş. Ömrünün son günlerini hastanede geçirmiştir.

Ahmet Er ağabeyimiz 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü vefat etmiş 30 Mayıs 2017 Salı günü Manisa Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler Köy’ünde defnedilmiştir.

Ahmet Er amcanın yolumuza ışık saçtığı eserleri ise şunlardır:

1- Birliğe Çağrı 2-Sohbetler 3-İnsanlığa Çağrı 4-Meçhul Süvari 5-Yeni Medeniyete Doğru 6- Büyük Barış 7- Göçmen 8- Hak Dostları 9-Hatıralarım

Mevlam rahmet eylesin, cennetinde bizi onunla buluştursun.