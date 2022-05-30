Sırada Maymun Çiçeği Virüsü Var!

Covid ile geçirdiğimiz 3 yılın ardından şimdi de yeni yeni virüslere ev sahipliği yapmakta Dünya ülkeleri. Ülkeler hala covidin etkisiyle cebelleşirken şimdi de maymun virüsü çiçeği çıktı. Adından da bir şey anlaşılmadığı gibi nasıl bir etkiye sahip henüz tam olarak bilinmemekte. Ama karantina günlerimiz geri gelir mi diye akılları karıştırdığı ortada.

Vaka sayılarının 1000'in altına düştüğünü görüp sevinen milletimiz şimdi de bu illet virüsün tedirginliğini yaşıyor. Artık yarın ne ile karşılaşacağız diye sormaktan korkar olduk. Çünkü yeni yeni salgın hastalıklar ortalıkta cirit atmakta. Peki nedir bu maymun çiçeği virüsü:

Son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede ortaya çıkan maymun çiçeği salgını etkisini artırıyor. İlk kez Afrika'da ortaya çıkan ve son haftalarda Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtasına da yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili endişe verici bir araştırma yayınlandı.

İngiltere’de bilim insanları 2018-2021 yılları arasındaki maymun çiçeği virüsü vakalarını incelediği zaman oldukça ilginç bir sonuçla karşılaştı. Buna göre, hastalığın vücutta 10 hafta boyunca kalabileceği belirlendi. Uzmanlar, vücutta meydana gelen ve çiçek hastalığına benzeyen döküntülerin ortadan kalktıktan sonra bile virüsün vücutta kalabileceğini vurguladı.

Yapılan incelemelerde Nijerya’da hastalığı kapan 40lı yaşlarda bir adamın 76 gün sonra hala pozitif edildiğini belirledi.

BULAŞTIRIP BULAŞTIRMADIĞI BİLİNMİYOR

Hastanın 10 haftalık süreç içerisinde ‘virüsü bulaştırma riski’ taşıyıp taşımadığı belirsizliğini korurken, uzmanlar bunun ‘cevaplanmamış en büyük soru’ olmaya devam ettiğini de vurguladı.

Araştırmalarda, İngiltere’de 2018 ila 2021 yılları arasında görülen yedi farklı maymun çiçeği vakası incelendi.

Uzmanlar, maymun çiçeği virüsünün çocuklarda nadir görüldüğünü de açıkladı.

BELİRTİLERİ

Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, iişmiş lenf modülleri, üşüme, yorgunluk ve halsizlik ve maymun çiçeği lezyonları.

Bugüne kadar İngiltere’de 71 vakaya rastlanırken, çoğunun eşcinsel ve biseksüel erkeklerde görüldüğü vurgulandı.

ASYA’YA DA SIÇRADI

Yapılan araştırmalarda ayrıca, maymun çiçeği tedavisi için resmi olarak onaylanmayan Tecovirimat’ın, 2021’de enfekte bir hastanın iyileşmesine ve sadece bir haftalık tedaviden sonra hastaneden taburcu edilmesine yardımcı olduğu bilgisi yer aldı.

Maymun çiçeği virüsü Avrupa, Amerika, Avustralya, Afrika ve son olarak Asya’da etkisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Batı Afrika’dan gelen 29 yaşındaki bir kadına maymun çiçeği virüsü tespit edildiği açıklandı.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.

Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.