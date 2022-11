Allıoğlu: "Yaşanan yüksek enflasyonun çözümüne katkı vermeye hazırız"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, 58.’si düzenlenen İş’te Fırsat Toplantısı’nda konuştu. Allıoğlu, “Ülkemizin refahı için, iş insanları olarak yaşanılan yüksek enflasyonun çözümüne katkı vermeye her zaman hazırız” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) İş’te Fırsat Toplantıları’nın 58’incisi CPAnkara otelde düzenlendi. Toplantıya dernek üyeleri, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından birçok isim ile Klinik Psikolog, Yazar Beyhan Budak katıldı. GGYD Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu, “Ankara merkezli, yerelin dinamiklerine hâkim ve Türkiye için çalışan, üreten bir derneğiz. Amacımız Türkiye adını ismimizin önüne koyarak İzmir ve Ankara’da olduğu gibi tüm illerimizde var olmaktır. İş dünyası olarak ülkemizin refahı için elimizi daha çok taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum. Biz iş insanları olarak yaşanılan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının çözümüne katkı vermeye her zaman hazırız” dedi.

GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Genç Girişim ve Yönetişim Derneği olarak Türk iş dünyasına armağan ettiğimiz, marka değerimiz olan İş’te Fırsat Toplantılarının 58.’sine hoş geldiniz. Yıllardır hayalini kurduğumuz, özlemini çektiğimiz şubeleşmeyi tam gaz yapıyoruz. O yüzden ben Ankara dışından gelen misafirlerimizle özellikle çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye gibi bizlerde bugünlerde heyecanlıyız. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Tabii ki bu kıvanç hepimizin. Ben burada hepinizin bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyor Cumhuriyetimizin 99. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.”

Allıoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü o eşsiz cümlesinde bahsettiği gibi ‘Türk Övün Çalış Güven’ şiarından yola çıkarak çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Ankara merkezli, yerelin dinamiklerine hâkim ve Türkiye için çalışan üreten bir derneğiz. Amacımız Türkiye adını ismimizin önüne koyarak İzmir ve Ankara’da olduğu gibi tüm illerimizde var olmaktır. İş’te Fırsat Toplantılarımızın her birini bende sizler gibi heyecanla bekliyorum. Bu toplantılarımızda birbirimizden çok şeyler öğreniyor, kendimizi yeniliyor, ufkumuzu genişletiyoruz. İçeriği, gündemi, mesajları ve en önemlisi konuklarımızın sunumlarıyla İş’te Fırsat Toplantılarımızdan mutlaka çok ciddi dersler çıkarıyoruz. Bugünkü toplantımızda da Türkiye’de son günlerde epeyce gündemde olan psikoloji başlığını ele alarak sizleri konuğumuz klinik psikolog, yazar Beyhan Budak ile bir araya getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde Beyhan Bey’in sunumunun hepimize iyi geleceğini düşünüyorum” ifadesini kullanarak Klinik Psikolog Beyhan Budak’ın konuşmasının verimli geçeceğini belirten Allıoğlu, “Hepimizin eşit olarak sahip olduğu tek kaynak zaman. Çünkü hepimiz günde sadece 24 saate sahibiz. Bir kısmımız bunu çok verimli kullanıyor. Bir kısmımızda heba ediyor. Bir kısmımıza saatler yetmezken bir kısmımız geçen zamanın farkında bile olmuyor. Öncelikle zamanı iyi yönetmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunca yıllık iş hayatımda zamana dair öğrendiğim en önemli şey eğer zaman yönetimini iyi yapıyorsanız işinizde de o kadar başarılı oluyorsunuz. Zaman kaynağını iyi kullanan birey hep daha ileriye gidebilmektedir. Çok basit olarak zamanı verimli kullanan bireyin motivasyonu artacak, ekibine güç verecek ve işletmesinin karlılığını artıracak ve sonuç olarak başarı kendiliğinden gelecektir” diye konuştu.

Zaman yönetimi iyi yapıldığı zaman başarının geleceğini dile getiren Yıldırım, bir diğer önemli mesele olarak Türkiye ekonomisini ele aldı. Allıoğlu, “İş dünyası olarak ülkemizin refahı için elimizi daha çok taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum. Tüm dünya gibi ülkemizde küresel enflasyon problemiyle karşı karşıya. Biz iş insanları olarak yaşanılan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının çözümüne katkı vermeye her zaman hazırız. Diğer yandan çok kritik seçim sürecine girmek üzereyiz. Umuyorum bu süreçten de ülkemiz kazançlı olarak çıkacaktır. Bu zamanın başka bir ruhu var. Bu ruhu anlayanlar, değişimi yönetebilenler, değişime hazırlıklı olanlar kazanacak. Hızlı davrananlar kazanacak. Biz bir olarak, beraber olarak kazanacağız” diyerek konuşmasını noktaladı.

İş’te fırsat Toplantılarının ikinci bölümünde sahne alan Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, “Yaklaşık 16 yıldır Klinik Psikolog olarak çalışıyorum. Burada olmak gerçekten çok heyecan verici. Birçok derneğin etkinliğinde yer aldım ama bu kadar iç içe girmiş, birbirini tanımaya hevesli, insani enerjisi yüksek grupla bir araya ilk defa geliyorum. Konuşmam bittikten sonra içinizde yüzde 1’lik bir iz dahi olsa bırakmayı umursuyorum. Peki, neden yüzde 1? İnsan öyle kolayca değişemiyor. Birisi bana sorduğu zaman ‘ya hocam en ne kadar değişebilirim?’ ‘şu an olduğum noktadan ne kadar öteye gidebilirim?’ dediği zaman ben diyorum ki ‘senin önünde kullandığın belki farkına varmadığın kocaman bir sandığın var ve bu sandığın içerisinde binlerce, on binlerce alet edevatın var. Hayatın her durumunda, her senaryosuna uygun kullandığın aletler var. Bunların bir kısmı senin genetik özelliklerinle alakalı, bir kısmı içine doğduğun ailenin sana öğrettikleriyle alakalı ve o alet edevatın hepsini değiştirmek mümkün değil. Bambaşka bir insan olmak hiç mümkün değil.’ Biz o alet ve edevatlar içerisindeki yüzde 1’i değiştirebilirsek gerçekten kümülatif anlamda üst üste koyarak bambaşka bir sonuç çıkarmak mümkün olabiliyor. Bu tarz seminerler, kitaplar mucize vadetmiyor. Sadece herkesin içinde temas eden yer çok farklı oluyor ve bu seminerler onu bulmanıza yardımcı oluyor. Tek başına değil birlikte çözüm bulmak için vesile oluyor” diyerek sözlerine devam etti.

