ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, "Yeni bir rekora imza atmak istiyoruz"

Ankara Siteler’de kan bağışı etkinliğinde konuşan ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, “Daha önceki etkinliklerimizde kan bağışı konusunda rekor kırdık. Üyelerimiz sayesinde yeni bir rekora imza atmak istiyoruz." dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ANKAMOB) tarafından düzenli olarak yapılan kan bağışı etkinliğinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Mobilyacılar esnafı kan bağışı konusunda duyarlılığını göstererek bağışta bulundu. Kimse çaresiz kalmasın hasta yakınları hastalarıyla ilginesin diye yapılan etkinlik esnaf tarafından karşılık buldu. Esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren bağış yapmak için form doldurup kan verdi. Ülkemizde gün geçtikçe kan bağışı konusunda duyarlılık artarken kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğu vurgulandı.

HER AN HERKESİN KANA İHTİYACI OLABİLİR

Etkinliğe katılan Taklacı, gazetemize verdiği demeçte kan bağışının önemini vurgulayarak “Biz oda olarak bu ülke için bu tür sosyal sorumluluk projelerini hep yapıyoruz. Ülkemizin özellikle kan bağışına ihtiyacı var. Kan bağışına her an herkesin kana ihtiyacı olabilir. Yaptığımız kan bağışı etkinliği ilk değil daha öncede yaptık. Daha önceki etkinliklerimizde kan bağışı konusunda rekor kırdık. Bugünde bunu amaçlıyoruz. Biz bugün bize yarın ona mantığıyla bu kan bağışı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bütün üyelerimize mesaj attık bugünde üyelerimiz sayesinde yeni bir kan bağışı rekoru kırmak istiyoruz” dedi.

BAĞIŞLARIN AMACI TÜRKİYE’NİN KAN İHTİYACINI GİDERMEK

ANKAMOB tarafından düzenlenen etkinlikte Türk Kızılay’ı kan bağış sorumlusu Hüseyin Uysal ile bağış alanında yaptığımız söyleşide yapılan etkinliğin önemini “Genelde biz insanların kalabalık olduğu yerlere kan bağışı araçlarımızla beraber gidip insanlarımızda bağış yapmalarını istiyoruz. Amacımız Türkiye’nin kan ihtiyacını tamamını gönüllü karşılık beklemeyen bilinçli ve düzenli bağcılardan oluşmasıdır. Asli amacımızda insanlar ihtiyaç durumunda kan aramasın bütün kan ihtiyacı Türk Kızılay’ı tarafından karşılansın. Hastası olan sadece hastasıyla ilgilensin o yoğunlukta birde kan aramasın. Bu görev 2005 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından Türk Kızılay’ına verildi amacımız vatandaşımıza güvenli kan temin etmek” sözleriyle anlattı.

KAN BAĞIŞINDA BİLİNÇSİZİZ

Uysal, “Tük Kızılay’ı ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90’nı karşılıyor. Covid- 19 pandemisi olmasaydı Türkiye’nin bütün kan ihtiyacını karşılayabiliyorduk. Pandeminin etkisi olsa da bir iki yıla kadar bu sorun ortadan kalkacak ve kimsenin kan ihtiyacı kalmayacak. Erkekler üç ayda bir kadınlar dört ayda bir kan bağışı yapabilir. Bizde üç ayda bir bu şekilde araçlarımız alıp insanların toplu olduğu yerlere gidiyoruz. Herkesin kan bağışı yapması gerekiyor. Neden derseniz maalesef vatandaşımız bu konularda hala bilinçlenmedi” dedi.

Kan bulmanın zorluklarına dikkat çeken Uysal, “Düzenli kan bağışı yapan bağışçılarımız genelde daha öncesinde hastası olan kan arayan kişiler. Kan bulmanın ne kadar zor olduğunu bilen kişiler düzenli kan bağışı yapıyor. Maalesef bizim toplumumuz bu konularda bilinçsiz görünüyor. Sanıyalar ki kan verirsem kansız kalırım. Öyle bir şey yok insan vücudu fabrika gibidir. Verilen kan vücudumuzda kemik iliği tarafından tekrardan üretiyor. Kan verince vücuttaki kan tazeleniyor. Genç bir kan hücresi insan için her zaman daha faydalıdır. Kan verince hem veren hem alan fayda görüyor” diyerek kan bağışlamanın önemine vurgu yaptı.

KIZILAY ALDIĞI KANLARIN HEPSİNİ TESTE TABİ TUTULUYOR

Uysal, “Kan alırken form doldurtuyoruz. Bu forma göre kan tahlillere gidiyor. Daha öncesinde doktorumuz muayene ediyor eğer kan vermeye elverişli değilse kan alınmıyor. Kızılay aldığı kanların hepsini teste tabi tutuluyor. Ama her hastalığın bir kuluçka süresi olduğu için kan bağışçısı tarafından formun doğru doldurulması şart. Orda yapılan yanlış beyan insan hayatına mal olabilir. Ve bunun cezası var. Vatandaşlarımız buna dikkat etmeli doldurdukları formdan onlar sorumlu.”

DUYARSIZ KALMAYALIM BUGÜN ONA YARIN BİZE DİYORUZ

Kan ihtiyacına kayıtsız kalındığı belirten Uysal, “Ülkemizde en çok bulunan kan gurubu Arh+ ama çok ihtiyaç olduğu için bilinenin aksine en çok aranan kan gurubu da budur. Vatandaşlarımız zaten herkes de var diye düşünüp bazen duyarsız kalıyor. Bir toplumda hangi kan gurubu varsa en çok ona ihtiyaç vardır. Bu konuda herkesin gönüllü ve duyarlı olması lazım kan hayat kurtarır. İnsanlarımız kan vererek aslında bir insanın hayatını kurtarıyor. Son olarak şunu söyleye birim ki kan vermek hayat kurtarır. Duyarsız kalmayalım bugün ona yarın bize diyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir” diye konuştu.

