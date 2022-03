Ayrancı Antika Pazarı ne zaman kuruluyor?

Çankaya’da her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı, koleksiyoner, antika ve nostalji meraklılarını bir araya getiriyor. Türkiye’nin en büyüğü olan antika pazarında iğne atsan yere düşmeyecek derecede bir kalabalık yaşanıyor.

Çankaya’da her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı, koleksiyoner, antika ve nostalji meraklılarını bir araya getiriyor. Türkiye’nin en büyük ve en önemli antika, sanat pazarı olan alanda her keseye ve her ilgi alanına hitap eden eserleri ile ürünleri bulmak mümkün. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan pazarda deyim yerindeyse iğne atsan yere düşmeyecek derecede bir kalabalık yaşanıyor.

BU PAZARDA YOK YOK

Anadolu Antikacıları Kültür ve Yaşatma Derneği koordinatörlüğünde her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı’nda yok yok. Pazarda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen antikacılar ve esnaflar tezgâh açıyor. Alanda kurulan 200’den fazla tezgahta gramofondan radyoya, mobilya ve aksesuardan halı ve kilime, seramik ve cam objelerden porselene, bıçaktan kılıca, kap kaçaktan bakır ve bronza, eski para, radyo ve plaklardan kitap ve fotoğraflara, hat, tezhip, ebru minyatür levhalarının yanında yazmalara, berat, ferman, antika saatler, usta işi tespihlere, nadir kitaplardan, önemli tarihi belgeler olmak üzere birbirinden değerli çok sayıda eser ve malzeme alıcısını bekliyor.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI ANTİKA PAZARI

Anadolu Antikacıları Kültür ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sarı, Çankaya Belediyesi’ne ait Ayrancı Kapalı Pazarı’nda kurulan antika pazarıyla ilgili gazetemize bilgi verdi. Sarı, şunları kaydetti: “Bu Antika Pazarı Türkiye’nin en kapsamlı antika pazarı, Avrupa’nın ise 4. büyük pazarı. Büyüklüğü, düzeni ve kalitesi bakımından biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 19 yıldır bu pazar kuruyor. Asıl hedefimiz genç nesil. Gençlere antika sevgisi aşılamak istiyoruz. Çünkü bu işle ilgilenenler kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, tarihine sahip çıkıyor”



PAZARDA ANADOLU MOZAİĞİ

“Ayrancı Antika Pazarı’na şehir içi ve şehir dışından çok sayıda esnaf arkadaşımız geliyor burada tezgâh açıyor. Burada bir Anadolu mozaiği de oluşuyor. Burada tezgah açmak için derneğimize üye olma şartı yok. Burada aklınıza gelen her şey var. Antikanın haricinde nostaljik ve hediyelik ürünler de bulabilirsiniz. Özetle üretimi durmuş ürünleri burada bulma şansınız var. 200 civarında tezgah açılıyor pazara. Burada tezgah açanların yüzde 70’i Ankara dışından geliyor. Ürün almak için yurt dışından gelen bile var. Koleksiyonerler bu pazarı sıkı takip ediyor. Her ayın ilk pazarı Ayrancı’da, her ayın üçüncü haftası ise Çayyolu’nda antika pazarı kuruyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA