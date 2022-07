Başlangıç O'nla olmalı

İranlı Ressam Simin Pouraslan, “30 yıldır deri üzerine çalışmalar yapıyorum. Her eserime Allah’ın adıyla başlıyorum. Bunu ilke edindim. ‘Bismillah Kuşları’ adını verdiğim 30 farklı eserim bulunuyor” dedi.

Yaklaşık 30 yıldır deri üzerine işleme yapan İran’lı Sanatçı Simin Pouraslan, sanat yolculuğunu gazetemize anlattı. Pouraslan, “Deri üzerine çizim yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yaptığım her işe Allah’ın adıyla başlamayı ilke edindim ve 30 farklı deri çalışmasında Bismillah Kuşları adını verdiğim eserler oluşturdum. Düşündüğümden çok daha fazla ilgi gördü” dedi.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ RESİM ÇİZİYORUM”

Ressam Simin Pouraslan, boş zamanlarını hep resimle doldurduğunu belirterek, “Bizim ailenin yeteneği resim. Dedem kuş figürü yapmayı çok sever. Bende dedem sayesinde merak saldım. Babamda sanata çok meraklıydı ve o zamanlardan itibaren benimle, eğitimimle çok ilgilendi. Çocukluğumda resimle başladığım sanat yolculuğuma şu an deri üzerinde devam ediyorum” diye konuştu.



“SANATI ÇOK SEVİYORUM”

“Deri üzerine yapmış olduğum hat sanatı tüm ailede çok sevildi” ifadesini kullanan Pouraslan, “25 yıl önce ablamın eşi İran’da bir deri fabrikası açmıştı. Orada ham halde bulunan ve artan deri parçalarından yapmış olduğum el işleri ve küçük işlemeler bugün yaptığım işlemelerin başlangıcını oluşturuyor. Sanatı çok seviyorum” diyerek sözlerine devam etti.

ÇABA VE İNANÇLA YOLA ÇIKTIM

Poursaslan, “Hiç çalışmadan sanat sınavlarına katıldım ve beklemediğim puanı aldım. Sonra anladım ki ben bu yolda olmalıyım. Ben bu yolun insanıyım. Bütün çabamı ve inancımı toplayarak bu yola çıktım. O zamanlar birçok devlet kurumunda sanat dersleri verdim. Çok fazla öğrencim oldu. Devlet kurumlarında tanındıktan sonra haftanın bir günü televizyonda resim dersleri vermeye başladım”

DERİ ÖZEL BİR MATERYAL

“Deri benim için çok özel bir materyal” diyen Pouraslan, “Birçok materyal üzerinde çalışmalar yaptım ama deri bir başka hissettiriyor. Çünkü her şeyimiz doğadandır buna çok inanırım. İnsanlığın en yakın arkadaşı doğaydı. İnsan en önemli malzemelerini örneğin mağaralarda yaşadığı dönemlerde deriden elbiseler yapılırdı. Kur’an-ı Kerim ilk indiği zamanlarda da ayetler ceylan derisi üzerine yazılırdı. Bu yüzden derinin yeri bende çok özel” dedi.

ZORLUKLARI VAR

Kâğıt üzerinde çok rahat bir şekilde çizim yapılabildiğini belirten Pouraslan, derinin yumuşak bir dokuya sahip olduğunu ve çok kolay tasarımlar elde edilemediğini vurguladı. Deri çalışmalarında koyun ve keçi derisini kullandığını söyleyen Pouraslan, “Bu deriler çok ince bir yapıya sahiptir. Çok tez kırışabilir. Düşünüldüğü kadar basit bir iş değil. Deri üzerine çalışma yapmak isteyen kişiler kullanacağı deriyi iyi seçmeli. Bu açıdan işleme için en iyi deri koyun ve keçi derisidir” dedi.

BİSMİLLAH KOLEKSİYONU

Pouraslan, deri üzerine yaptığı hat çalışmasının başlangıcı olan Bismillah koleksiyonunu gazetemize şöyle anlattı; “Çeşitli hatlarda çeşitli tezhipler yaptım. Özellikle bu koleksiyonun hepsi ayet ve resimlerden oluşuyor. İsmi bu yüzden ‘Bismillah Kuşları’. Deri çok kalıcı ve doğal bir materyal. Bu yüzden benim için çok önemli bir yere sahip. Yapılan her işte Allah’ın adıyla başlanması gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple Bismillah koleksiyonu oluşturdum” ifadelerini kullandı.

HER ŞEY ALLAH’TAN

Kendi köşesinde yaptığı işlerde zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını kaydeden Pouraslan, her eserini farklı duygularla oluşturduğunu belirtti. Pouraslan, “Bismillah Kuşlarının her birinde Allah’la olan yakınlığı hissettim. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Her şey Allah’tan. Ben çizim yaparken, kendimi Allah’a çok yakın hissediyorum” şeklinde konuştu.

“HER BAŞLANGIÇ O’NUN ADIYLA OLMALI”

Pouraslan, “Bismillah kuşlarını şöyle anlatabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Bence her işin başlangıcı bu küçük sözcük olmalı. Kısa bir sözcük olsa da anlamına bakıldığı zaman çok derin anlam içeriyor. Her işe başlayınca Allah’ın adıyla başlamalıyız. Ben yaptığım bu tabloları özellikle yeni evlenecek olan çiftlere hediye ediyorum. Çünkü her yeni başlangıçta Allah’ın adıyla olmalı” sözlerini kullandı.

İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

30 yıldır yaptığı çalışmalar içerisinde birçok sergiye de katılan Pourasalan, Bismillah Kuşları koleksiyonunun çok fazla ilgi gördüğünü kaydederken, “Bazen insanlar eserlerimin yanına geliyordu. Çok güzel sözler söylüyorlardı. Onları eserlerimle etkileyebildiğimi gördüğüm zaman, altında yatan o derin anlamı hissettirebildiğim için çok mutlu olurdum. Etkilenmeyen bir kişi bile görmedim. Bu ilgi katlanarak devam ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.



Buket Beslen/ İlksayfa