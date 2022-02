Bebek Katillerini İstemiyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşme isteğini dile getirmesi, çoğu çevreler gibi bizi de derinden düşündürdü. Üstelik alınması muhtemel kararlar çerçevesinde İsrail’le normalleşme adımları atılması planlanıyor. Adımızı dahi unutsak İsrail'in bir terör devleti olduğu hafızalarımızdan silinmeyecektir. Bundan tam iki yıl önce yüzyılın anlaşması niteliğindeki sözde barış planı beyaz sarayda Netenyahu ve Trump'ın imzalarıyla açıklamıştı. Anlaşmanın içeriğinde İsrail ve Filistin'in yeni sınırları, İsrail'in başkentinin Kudüs olacağı, Yahudilerin şuana kadar işgal ettiği topraklardan ayrılmayacaklarının garanti edilmesi, Filistin'e "lütfettikleri" kadar bölgede bağımsız devlet kurma fırsatı verilmesi ve bunun için dört yıl süre tanınması gibi maddeler yer almıştı. Geçen süre zarfında anlaşmanın taraflarında bayrak değişimleri oldu. ABD’de başkan, İsrail'de hem başbakan hem cumhurbaşkanı değişti ancak onlar emireri ve kukla olduklarından planlarda hiçbir değişiklik olmayacaktır, yine sistemin dişlileri dönmeye devam edecek ve isimlerin önemi olmayacaktır.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Erdoğan ile Herzog arasında kırk dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, İsrail basını ve yahudi kesimi bundan rahatsız olmuştu; "nasıl olurda Türkiye ile normalleşme adımları atarız" şeklinde tepkiler nüksetmişti. Bakınız Türk milletinin izzeti terörist İsrail'in ağzına sakız olacak mesele değildir. Biz onlar ile ilişkilerimizi güçlendirmek mecburiyetindeymişiz gibi dünya basınına lanse edilen durum necip milletimiz adına zaten utanç verici bir hal almışken, Herzog'un alçak tavırlarına rağmen cumhurbaşkanımızın istekli duruşu bizleri derinden yaralıyor. 13 kasım 2007 tarihinde Şimon Peres, elindeki kanı yere damlaya damlaya TBMM’ye gelip konuşma yapmıştı. O gün orada Peres'i ayakta alkışlayanlar; siz öldürmeyi iyi bilirsiniz diyenler değil miydi? Sözde farklı özde farklı mı davranacağız hep. Türkiye'ye gelmesi planlanan Herzog önce BAE'yi ziyaret ediyor. BAE prensine cesur lider diye hitap ediyor. Herzog denen terörist başı ülkemize gelmeden Filistin'e karşı tam zıt cephe almış emirlikler ziyaretiyle adeta bizimle dalga geçiyor. Sözün özü küçücük bir terör devletinden ne medet umarız ne de yumuşama bekleriz. İsrail’le görüşmek hele hele ülkemizde olması bizim açımızdan kabul edilemez bir vaziyettir.

Var olsun Milli Gençlik!

Anadolu gençlik derneğinin tüm Türkiye’de organize basın açıklamaları mücahitlere; bizi düşünen birileri hala var cümlesini söyletti. Var olsun AGD ve yiğitleri... İşte basın açıklamasından bazı kısımlar:

Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafya her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. Yönümüzü nereye dönsek bir yakarış, bir feryat yüreklerimizi sızlatıyor. Ve atılması gereken adımlar ne kadar gecikse vebali bir o kadar büyük oluyor. Haremimiz olan Mescidi Aksa her gün terörist İsrailliler tarafından basılıyor, Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ediliyor. Terörist İsrail’in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Yıllardır süregelen zulümler devam ederken, Terörist İsrail’in başı Yitzak Herzog’un Türkiye’ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için ancak bir utanç sebebidir.

Müslüman milletimizin yüzyıllardır İslam alemine öncülük ve önderlik yapmışken böyle bir utançla karşı karşıya kalması, şerefli tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar önce Şimon Perez’in Millet Meclisimizde yaptığı konuşmanın hala sızısı yüreklerimizde iken, Yitzak Herzog’un Türkiye’ye nasıl bir teklif veya tehditle geleceği ise bizleri düşündürmektedir.

Elbet bir gün toprak olacağız, tek gayemiz Allah’ın rızadır. Haysiyetimizle yaşayalım ki, şerefli bir ölüm bizi bulsun. Allah’ın laneti tüm işbirlikçilerin üzerine olsun, Allah’ın laneti İslam alemi arasında nifak saçanların üzerine olsun. Zafer İslam’ındır. Zafer Allah’ındır. Allah’ın yardımı ise mücahitlerledir.