Kapanmadan sonra

Covid-19 virüsü ile şehirler, ülkeler, dünya kapanmalarla birlikte yeni döneme zor günlerin başlaması ile yüz yüze geldi. İnsanların evlere kapanmaları işyerlerinin kapanması. Bütün dünyada insanların yeni döneme geçmelerinde büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Evde kalma ile başlayan sıkıntıları ekonomik sıkıntıların başlaması, ekonominin yavaşlaması, işine gidemeyen insanların maddi problemleri devlet kısmen çözmeye çalışsa da geçim sıkıntıları başladı.

Virüse yakalanan ailelerdeki yakınlarını kaybetmesi. Hastanelerde görev yapan doktorların, hemşirelerin vesselam bütünüyle çalışanlar yüreğimizi kabarttılar millet olarak onlarla gurur duyduk.

Zamanında şehir hastanelerinin yapılması, milletimizin tedavide diğer ülkelerin hastane, doktor, hemşire yetiştirememeleri yaşlıların huzur evlerinden defin için mezarlıklara götürülmesi. Solunum cihazları vs gibi ihtiyaçlarda hazırlıksız yaşanmalara ülkem zamanında tedbirleri almasıyla hastalarımız hastane doktor, hemşire ilaç solunum cihazları gibi çaresiz, kalmamış milletimize bütün hizmetler zamanında yetiştirilmiştir. Kendi ülkemiz insanlarına hizmetleri an be an duyurarak, bilgilendirilerek çare olurken gelişmiş büyük geçinen ülkeler zorlanmışlar çaresiz kalmışlardır. Dünya insanlarına ayrım yapmadan sırf insan oldukları için 150 ülkeden fazla o zor günlerinde insanların yaşaması, tedavisi için gerekli yardımları yaptık. Gelişmiş dediğimiz ülkelerin dışında mazlumların çaresizlerin yoksulların çare beklediği ülkelere de yardımları yetiştirildi. İlaç olduk, can olduk insanlığımızla dünyaya örnek olduk.

Bütün bu özveri ve samimiyetle canla başla yapılan hizmetlerimiz takdir toplamış azınlık da olsa yalanlar çarpıtmalar insanlarımızı üzmesine rağmen bir millet zor günde hiçbir ayrım yapmadan kaynaşmış birbirine çare olmaya kardeş olmada tarih yazmıştır.

Bu zor günlerin arkasında bütün dünyada ekonomik krizler başlamıştır. Büyük ülkelerde tedarikteki zorluklardan faizin artması, marketlerdeki tezgahların boşalması dünya insanları zor günlerde yaşamıştır.

Ülkemizde gıdada başta tedarikte bir problem yaşamadan insanlarımız istediği mala ulaşırken kapanmaların tesiriyle çalışanlarda, emeklilerde, üreticilerde vesselam genel olarak ekonomik krizde dünya ile birlikte biz de etkilendik. Vakıfların, yardım kuruluşlarının Kızılay, TİKA vs. gibi devletimiz belediyelerimizle topyekun yardımlaşma, birbirine çare olma yarışı başlamıştır.

Çalışanlara, emeklilere vs. tamamına yapılan zamlar insanımızın yarasına çare olmaya başlamıştır. Samimi yapılan ücret artışları milletimize bir moral olmuştur.

Fakat doğalgazı dışarıdan aldığımızdan bizim ülkemiz ile birlikte doğalgazı satan ülkeler çok büyük zamlar yapmıştır. Bunu devletimizin tüketicilere yansıması ile dar gelirli inanımız ile asgari ücret alan insanımıza doğalgaz tüketim ücretine takviye ile elektrik ücretlerine yapılan yardım takviyelerinin devamı çok faydalı olacaktır.

Bütün dünyanın yeniden yapılanmada ihtiyaçları gidermede hem kendi halkına dünyaya yaptığı ithalatla Çin’den sonra ülkem büyük gelişme ve çare olmuştur.

Doğalgaz, petrol ve tarımdaki yeni yeni üretim artışları ile İnşallah dar gelirli kardeşlerimize çare olacaktır. Sabır ile bütün zorlukların üzerini 84 milyon milletimizin asaleti gayretleri ile bu zor günleri de en kısa sürede her türlü zorluklara rağmen aşacağımıza inanıyorum. Sadece kendisi değil mazlumların da yüzünü güldürecektir İnşallah.

Birbirimizi ayrıştırmadan, ötelemeden bütün ihtilafları bir kenara koyarak bu büyük diriliş ve ayağa kalkmada 84 milyonun bir beraber insanlığımızı gösterip örnek olmalıyız. Büyüyen, gelişen, çare olan Türkiye olmaya destek olmalıyız.