Bir ücretli öğretmenin üzen vedası

Pursaklar’daki Saray Ortaokulu’nun kreşinde okuyan oğlum Doğan İlhan’ın ilk karne heyecanına ortak olmak için baba-oğul sabah erkenden okul yolunu tuttuk.

Okulda kreş öğretmenimizin, karne günü için çok güzel bir şekilde hazırladığı rengârenk sınıf bizi karşıladı. Çok mutlu olduk.

Hazırlanan karne programında öğretmenimiz Hatice Kübra Hanım, kreş öğrencileri ve biz velilere bir selamlama konuşması yaptı.

Okulda “ücretli” olarak çalışan öğretmenimiz, konuşmasına devam ederken birden boğazı düğümlendi, sesi titredi ve bize kötü haberi vererek, “Malumunuz ücretli olarak çalışıyordum, yerime norm fazlası bir öğretmenimiz atanmış onun için ikinci dönem olamayacağım” dedi!

Öğretmenimiz Hatice Kübra Hanım, bu konuşmayı yaparken oldukça zorlandı, ağlamamak için kendini zor tuttu. Hem öğrencileri hem de biz veliler bu duruma oldukça üzüldük.

Sonrasında sınıfa gelen okul müdürümüz de, öğretmenimizin ikinci dönem olmayacağına dair konuşma yaptı, kendilerinin de bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Öğrenciler gerçekten öğretmenlerini çok seviyordu. İlk öğretmenler, öğrenciler için her zaman önemli olmuştur, hele ki kreş öğrencileri için daha da elzemdir.

Bu nedenle öğrenciler bir öğretmene tam adapte olmuşken, öğretmen değişimi hak verirseniz kreş öğrencilerini oldukça olumsuz etkileyecektir.

Bu durumun tüm eğitim sistemi için geçerli olduğunu düşünüyorum.

Bu atamaların dönem ortasında yapılmaması, öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için yerinde bir uygulama olacaktır.

Mümkünse öğretmenimiz Hatice Kübra Hanımın ikinci yarıyılda da çocuklarımıza eğitim vermeye devam etmesini veliler olarak talep ediyoruz.

Bu hususta Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Harun Fatsa ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Kılıçgil’den destek bekliyoruz.

Çocuklarımız ikinci yarıyılda öğretmenlerinin olmayacağını öğrendiğinde bu duruma üzülerek, “Anne-baba öğretmenlerimiz gitmesin n’olur” sözleri hala biz velilerin kulağında çınlamaktadır.

Biz velileri ve çocuklarımızı fazlasıyla üzen bu konuda gereğinin yapılacağından inanın şüphem yok.