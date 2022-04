Çocuklarımızı büyütürken, sağlıklı olsunlar diye yemeyiz, yediririz. En iyi hastanelerde tedavisini yaptırırız. Alanında uzman doktorlar ararız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Başardığımız dünyanın en kıymetli eseri. Onlar bizim sevinç kaynağımız.

Doğduğu andan itibaren hayallere hayaller ekleriz. Doğduğu andan itibaren ya dişi çıksa ya bir de yürüse vs. hayaller kurarız. Anne, baba, dede, nine vs. demesini bekleriz. Yürümesini büyük bir heyecanla bekleriz. Dört dörtlük bir şeyi olmadığı öğrenince de şükrederiz.

Onun ilk öğrendiği anne bakışları, tavırları, en yorgun olduğu zamanlarda bile isteyerek gönüllülük temeli bakar, çocuğun susup tekrar uyuması bütün yorgunluğunu giderir. O en büyük değerimiz.

Sanal dünya, uyuşturucu, kötü arkadaşlıklar, bir bataklığa düşmemesi için dualarımızı hiç eksik etmeyiz. İlk öğretmeni anne ve babalar bu yaptığınız tablo ulusal ve uluslararası ödüller alır. Başarınız örnek olur. Eserinizle gurur duyarsanız. Onun için baştan sizin inşa ile başladığınız sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz yavrularımızla övünmek istiyorsanız ve istemiyorsamız;

Doğuştan itibaren ninni ile başlayan masallarınız arkasından okuduğunuz masal kitapları, yumurta kırarken öğrettikleriniz, çok çok önemli. Sanal dünyada, filmlerde, TV’den, telefonda vs. olanların tamamı kendisinin katkısı olmadan direk beyne yerleşen kendinin gelişim, değil, başkalarının yetiştirdiğimiz evladımız. Eğer tamamını sanal dünyaya, telefona, tv vs. bu kanallardan yetişen yavrunuzun bir gün tanıyamazsınız. Bu benim hayalim; istediğim önder olsun, başarılı olsun dediğimiz evladımız bu değil diye üzülürsünüz. O bataklıktan zamanında kurtarmaya yardımcı olmazsanız. Kiraya verdiği, beynin gelen talimatlarla sizi bile kurtarıcı olarak kabul etmeyebilir.

Onun için ninnilerle başlayan, masallarla devam eden yaşayışınızdan paylaştığınız yaptıklarınız. Onun için anne ve babam çok başarılı diyecektir. Örnekler arasında 1. Sıraya alırsınız. Masallar onun için kahramanlarını, olayları, mekanları vs. kendisi canlandıracağı için ortak eseri doğar. Sorular ile de anne ve babadan aldığı takviyelerle insanlar, olaylar, mekanlar, daha da iyi canlanır. Çocuğun kendi eseri, hayalleri yaşamaya başlar. Konuşmaya başladığında da en az iki dilde öğrenmeye başlayacaktır. Bu onun öğrendiğinde okuduğu kitaplarla dünyaya açılan penceresi olacaktır. İlk okula başladığından itibaren yaz tatillerinde imkanınız varsa bir hoca tarafından, yoksa yaz ayları diyanetin kurslarına katılsın. Çünkü ulusal değil de uluslararası ilişkilerde herkesin bir dini var. Dinini yaşıyor veya yaşamıyor ayrı tartışma konusu. Bu boşluk eğer olursa istismara beyinleri kiralamaya daha müsait olduğunu duyuyor ve yaşıyoruz. Bunun yanında imkanlar dahilinde mutlaka ders gibi spor alışkanlığı olması lazımdır. Burada en önemli örnek anne ve baba başarılarını görmemezlikten gelinmemelidir. Hatta daha büyük başarılara hazır olduğu, sadece biraz gayret deyip teşvik etmeliyiz.

Yakın akrabaları, büyük anne, büyük baba, teyze, hala, dayı, amca, vs. uzaklaştırırsanız köksüz olarak inanırsa sonra telafisi zor problemler oluşuyor. Kendi kontrolünüzde bu ilişkileri sürdürmeniz, yeni yeni yanlış seçme ihtimali çevrelerden zararlı telafisi zor davranışlar almamış oluyor. Siyasi görüşlerinizi çocuklarınıza zorlama yerine kendinin anne ve babasının imkanlarının ülkesinin nasıl daha modern ve gelişmiş olur. Belki de dahi buluşu olan biri olur. Her şeyi ben bilirim yerine doğruları paylaşalım. Sevelim sevilelim. Kanaatleri olmayı öğretelim veya örnek olalım. İsyankar, her şeye hayır diyen tek yönlü muhalif olacağına ,her insanın iyi tarafı vardır. Siyaset daha iyi şeyler yapmak için kurulmuştur. Her gün yerine zamanı geldiğinde aklını, tecrübelerini, ailesinin tavsiyeleri ile de kendi tercihini yapmalı. Yeri geldiğinde doğru karar vereceğine inanmalıyız.

Yukarıda saydığımız, yavrumuzun gelişmesinde doğru kararlar alır yardımcı olursak

Aklını kiraya vermez

1- Doğruları öğrenir. Okuyan araştıran olursa uyuşturucu ticareti vs. gibi zararlı ortamlarda çırpınıp durmaz. Hatta bazı aileler benim çocuğum mümkün değil diyenin, annenin çocuğunu hastanede kriz geçirdiğinde götürdüğünde ağlayarak çocuğun elleri arasından nasıl kaybettiğine inanamıyor.

2- Önder, lider, geleceği tasarlayan, hedefleri ola, yeniden kurulan dünyayı inşa edecek çocuklarımızın yetişmesi için eğitimde yerli ve milli olmalıyız.

3- Zaruret varsa çocuğumuz ana okulu ve kreşe gittiğinde annem ve babam beni terke etti imajını verecek yoruma anlayışa yol vermemeliyiz. Hatta sevginizi, ilginizi, hediyenizi vs. arttırarak normal durumun devam ettiğini, öğrendikleriyle ilgilenip takdir ettiğinizde kutlayarak boşluk oluşturmamalıyız. O yaşta en en kritik hassas yaşı. O temel iyi olursa sevgi paylaşımı ömür boyu yaşıyor.

Geleceği inşasını kuracak yavruları yetiştiren anne ve babaları şimdiden kutluyorum.

Her şey inşallah daha güzel olacak