Parkta Tekel Bayi!

Geçtiğimiz günlerde eski bir arkadaşım ile telefonla görüştük.

Hal hatır faslından sonra “benim ve çok sayıda insanın rahatsız olduğu” dediği bir “alkol satışı” konusunu gündeme getirmemi istedi.

Konu; Ankaralıların en uğrak açık hava mekânlarından biri olan Çankaya’daki Seğmenler Parkı içerisinde bir tekel bayinin bulunması ve parkta alkol alan kişiler nedeniyle özellikle akşam saatlerinde sık sık tatsız hadiseler yaşanması!

İddiaya göre parkta faaliyet gösteren tekel bayi yasal değil.

Arkadaşımın ve durumdan rahatsız olan çok sayıda ailenin cevabını beklediği soruları ve taleplerini sıralamak istiyorum. İlgililere duyurulur!

-Yeşil alan içerisinde tekel bayinin olması ve günün her saatinde alkol tüketilmesi normal midir?

-Park ve bahçelerde alkol satışı yapılması yasak değil midir?

-Parkın içerisindeki tekel bayinin alkol satış ruhsatı var mıdır?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu parkın içerisindeki tekel bayiye alkol satışı iznini kim vermiştir?



-Parkta aileler ile alkol alan kişiler arasında kavgaya varan tartışmaların sık sık yaşandığından yetkililerin haberleri var mıdır?

-Bu konuda yetkililer ve ilgili kurumlar sessiz kalmaktadır?

-Parkta alkol satışının yasaklanmasını çok sayıda kişi istemektedir. Ramazan ayında vatandaşın bu talebine nasıl karşılık verilecektir?

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İSRAİL RAMAZAN AYINDA YİNE KAN VE GÖZYAŞI DÖKÜYOR

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine bir Ramazan ayında baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa’dakilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

Düzenlenen saldırılarda Kudüs’ü korumaya çalışan çok sayıda Filistinli yaralandı; yüzlerce kişi esir alındı!

Her Ramazan ayında bilinçli olarak bu saldırılar devam ediyor.

İsrail rejimi bu mübarek günlerde kan ve gözyaşı akıtmak için adeta İsrail seferber oluyor.

Yıllardır süren bu zulmün durdurulması için Müslümanların bir olması gerekiyor. Bir olmadığımız sürece, bu tatsız hadiselerle daha çok karşılaşırız.