Bunları bilmiyorsunuzdur!

Küresel ölçekte insanların neden olduğu sera gazı salımının yaklaşık %8 'i gıda israfından kaynaklanmaktadır. Bu değer, dünyanın en fazla sera gazı salımına yol açan ikinci ülkesi olan ABD' nin sera gazı salımına yakın. Çünkü insanların tüketmesi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri çöpe atılıyor.

Everest Dağı'nın zirvesi 470 milyon yıl önce okyanus tabanıydı. Everest' in zirvesindeki kireç taşı kayaçlar, günümüzden yaklaşık 470 milyon yıl önce kabuklu deniz canlılarının kalıntılarının, Hint kıtasının deniz altındaki bölümünün üzerinde birikmesiyle oluştu. Bundan milyonlarca yıl sonra ise Hint plakası kuzeye doğru hareket ederek Avrasya plakasıyla çarpıştı. Sonuçta plakalar arasındaki okyanus kapandı ve Himalaya Sıradağları oluştu.

İnsan beyninde bir günde ortalama 6.000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasındaki geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.

Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve "sklerotik halka" olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.

Zebraların sahip olduğu siyah-beyaz çizgilerin temel işlevi, onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin, sineklerin ten renkli yüzeylere kıyasla koyu-açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah-beyaz çizgiler, zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.

