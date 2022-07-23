ANKAPARK’ın devrinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleşmesi sonrası, park basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Yakın bir zamanda da kamuoyunun ziyaretine açılacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş, parkın durumunun ne olacağına halkın karar vereceğini söyledi. Tabi burada önemli olan, anketin içeriği olacak. Nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum. Mesela Yavaş, “Sök at derlerse söküp atarım. Para halkın, halk ne derse o” dedi. Halkın kararının önemine vurgu yaptı. Doğru da yaptı ama burada 801 milyon dolar harcanmış bir yer var. Mesela halk “sök at” derse, bunun ABB’ye maliyetini bilmeli. Ya da “bakım-onarım yapılsın yeniden hizmete açılsın” derse bunun da maliyetini bilmeli.

Anlayacağınız ankete projeler için harcanacak para miktarının da yazılması gerekiyor. Yazılsın ki vatandaşlar siyasi rant çekişmesi üzerinden değil Ankara’nın çıkarı üzerine doğru bir karar verebilsin. Çünkü Başkent’in artık ne kaybedecek parası, ne de zamanı var. İster park denilsin ister enkaz denilsin, ortada bir gerçek var. O da parkın içinde bulunduğu durum. Buranın Ankaralının hayrına en güzel şekilde ve en az maliyetle değerlendirilmesi lazım.

Para halkın, karar da halkın. Başkentliler en doğru kararı verecektir, bundan şüphemiz yok.

Geçmişte uygulanan yanlış politikaları bir kenara bırakıp, bu zararın neresinden dönersek kâr olur mantığıyla hareket edilmeli. ABB’nin sorumluluğu ve iş yükü bu parkla birlikte daha da arttı. Zarar tespit çalışması yapılacak, kalem kalem her oyuncak, her malzeme sayılacak. Hırsızlık olaylarında oluşan maddi zararlar hesaplanacak. Çürüyen, kırılan, bozulan oyuncakların maliyeti hesaplanacak. Anlayacağınız iş de çok zarar da…

Peki, bu zararın sorumlusu kim olacak? Parkı kaç yıldır kapatıp, çürümeye terk edenler mi? Hukuki süreci uzatanlar mı? Yoksa parkı yapanlar mı?