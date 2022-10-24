Çocukları Etkisi Altına Alan Oyunlar

Çocukları ele geçirmek isteyen bir kimse ilk önce oyun kurmakla amacına ulaşıyor. Kurduğu oyunun içine çocukların psikolojisini olumsuz etkileyen tutum ve davranışları yükleyip onlara sunarak büyük başarı elde ediyor. Ebeveynlerde çocuklarının ellerine hemen telefon, tablet, pc gibi dijital materyalleri sununca olan oluyor.

Eğer sorumsuz bir anne babaya sahipse çocuk bu çirkin oyunların maşası olmaması mümkün değil. Ellerindeki telefonda ne izlediklerinden bir haberseniz sorun oyunu kuranlar kadar sizlerde de var. Çünkü geleceğimizin solmayan çiçeklerine bu denli çirkin oyunlarla bilinçaltlarını şiddet, ölüm, vurmalı-kırmalı, her türlü kabullenilemez davranışları yüklemek insanlık dışı hareket. Bunu yapan da insan olmaz zaten.

Bir zamanlar damgasını vuran momo, mavi balina gibi oyunlardan ne kadar çocuğumuzun etkilendiği gördük ve de duyduk. Ders alınmıyorcasına yine bir oyun ile karşı karşıyayız. Huggy wuggy... Uzman psikologların uyardığı ve bu oyuncakları çocuklarımız idan uzak tutmamız konusundaki tutumlarını dikkate almalıyız. Bilgi sahibi değilsek bile açıp neymiş ne değilmii diye araştırmalı ona göre davranmalıyız.

Huggy Wuggy, Mobygames tarafından tasarlanan bir korku video oyunundaki Poppy Playtime’ın 1. Bölümündeki antagonisttir. Windows PC'lerde oynanan bu oyun, çocuklar tarafından indirilebilir. Steam platformu üzerinden yüklenebilen Huggy Wuggy'de bir macera içerisinde hayatta kalmaya çalışılıyor.

Terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalışılan bu oyunda fabrika içerisinde bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunur. Korkutucu oyuncaklardan yakalanmamaya çalışılır. Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünür. Oyunun ilerleyen aşamalarında Huggy Wuggy kaideden kaybolur ve hızlı bir şekilde katil bir 9 metrelik canavara dönüşür ve oyuncuyu yaratıldığı terk edilmiş oyuncak fabrikasının havalandırma deliklerinden kovalarken keskin diş sıralarını ortaya çıkarır. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek kişileri korkutur eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölür.

Korku hormonu vücutta endorfin, serotonin ve drama salgıladığı için bazı çocuklar korkuyu sever. Korkunun ve gerilimin arkasındaki psikoloji sebebiyle çocuklar Huggy Wuggy peluş oyuncaklarını bile ebenveynlerine aldırmaya çalışıyor. Oynanan bu oyunda çocuklara canavarla yüzleşebilecekleri gösteriliyor ve her üstesinden geldiklerinde hikayeye devam etme isteği getiriyor. Oyunda görevler tamamlanana kadar bulmaca şeklinde devam ediyor fakat sonrası tamamen korku odaklı.

Oyunun sonunun ölümle bitmesi küçük yaştaki çocukları bu duyguyu aşılamak adına oluşturulmuş bir düzenek. Onlara tamamen şiddet, ölüm gibi tabirleri katarak amaçlarına ulaşmayı hedeflemekteler. Ama umarız aileler daha bilinçli olup bu konuda kesin tavır sergileyerek oyuncaklarını alıp çocuklarına bu zararı kendi elleriyle vermezler. Çünkü hiçbir anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez. Daha duyarlı ve bilinç dolu günler geçirmemiz dileğiyle...

