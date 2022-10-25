Irak'ta yıllardır zulme ve işkenceye uğrayan Türkmen kimliği bugün de görmezden gelinmeye devam ediliyor.

Irak'ın en büyük etnik unsurlarından biri olan Türkmenlere Irak Hükümetinde yine yer verilmedi.

Temsil yetkisi birkaç milletvekili tarafından sağlanan Türkmenler, haklı olarak bakanlıklar ve başkan yardımcılıkları gibi görevlerde ve devletin en üst kademelerinde temsil edilmek istiyor.

Demokratiklik iddiasında olan Irak Hükumeti artık Irak'taki Türkmen varlığını kabullenmeli, Türkmen kimliğini yok saymamalı ve Türkmenlerin temsil hakkını vermelidir.

Aksi hâlde Irak'ta ne bir demokratiklikten ne de gerçek bir bağımsızlıktan söz edilebilir...

Türkmenler uğradıkları bu haksızlığı BM’ye iletmeye ve BM’yi harekete geçirmeye hazırlanıyorlar.

Irak’taki Türkmen kıyımına bugüne kadar göz yuman BM’nin bundan sonra da Türkmenlerle ilgili meselelerle ilgileneceğini pek düşünmüyoruz.

Türkmenlerin hep “Biz namaza durduğumuzda sırtımızı Türkiye'ye yüzümüzü Kâbe'ye çeviriyoruz.* dediği gibi Türkmenleri bu çaresizlikten kurtaracak yegane güç ve umut kaynakları Türkiye’dir. Irak ve IKBY’nin zaman zaman Türkiye’ye ne tehditler savurduğunu unutmadık.

Devletimiz Türkmenlerin demokratik haklarının sağlanması hususunda Irak’a gereken baskıyı yapmalı, bir an önce Türkmenlerin temsil hakkı sağlanmalıdır.

TELAFER’DEN MENDELİ YAŞASIN TÜRKMENELİ!

